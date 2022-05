México pacta con Argentina llevar la batuta para reclamar a EU exclusiones en Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acordó con el presidente Luis Alberto Fernández que sea Argentina la que lleve la batuta para reclamar a Estados Unidos las exclusiones de países en la próxima Cumbre de las Américas, de concretarse que el gobierno de Joe Biden no invite a países como Cuba, Nicaragua u Honduras.

En entrevista previo a la supervisión de las presas Picachos y Santa María, en su gira por Sinaloa, el mandatario federal desmintió también que esté planeando con su par argentino hacer una cumbre paralela, y resaltó que esa es una “volada” de la prensa.

Explicó que la voz en la cumbre lo llevará Argentina en calidad de presidente pro témpore de la Cumbre de Estados Latinoamericanos (Celac). “Y hay un acuerdo, pero no de hacer una cumbre paralela en Estados Unidos, no. Es que en caso de que no se hace de invitar a todos los países pues él como presidente de la Celac hable de qué no estamos de acuerdo con las exclusiones. Qué todos somos americanos, que no aceptamos que es un país de América sea excluido”, reveló el mandatario federal.

López Obrador dijo que ayer habló con el mandatario argentino, detallando que en la conversación coincidieron que “nadie tiene derecho a excluir” a otro país.

“Entonces no aceptamos que se hable de una Cumbre de las Américas pero que nada más se invite a los que se considera amigos y a otros con los que se tienen diferencia no se les invita. Ésa es una política retrógrada, porque lo que tenemos que buscar es la hermandad entre todos los pueblos y países. No la separación, no la división, no la confrontación. No excluir. Tenemos diferencias, vamos a buscar resolverlas mediante el diálogo, con el respeto, que ya no siga sucediendo lo que pasó por error político, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, que se afecta al pueblo y no xente nada más porque las élites de las hegemonías no se ponen de acuerdo, no dialogan, no se usa la política que se inventó para evitar la guerra. Entonces, ya no se pueden permitir esas cosas. Eso hablamos”, expuso.

Se preguntó al mandatario su opinión sobre la anunciada exclusión de Nicaragua y Venezuela a la cumbre, la cual confirmó el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly.

"No está, creo yo, autorizado. Hay que esperar el comunicado del Departamento de Estado y del presidente Trump, perdón, del presidente Biden, que es una gente muy sensata, buena que estoy consciente que está sometido a fuertes presiones”

