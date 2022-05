Es justa la millonaria multa a Iberdrola: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “justa” la histórica multa de 9 mil 145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía impuso a la empresa multinacional española Iberdrola por incumplir la ley en la venta de electricidad a sus socios, los cuales no estaban contemplados en el permiso legado de autoabastecimiento.

Las declaraciones del mandatario se dieron antes de realizar el sobrevuelo por la carretera a Tayoltita y luego supervisar las presas Picachos y Santa María.

“No tengo toda la información porque la CRE, como ustedes saben es un organismo autónomo. Desde luego estoy informado de que han hecho mal uso de sus concesiones en México porque han ido sumando a bancos, grandes empresas, para simular que pertenecen a una sociedad de autoabasto de energía, cuando en realidad no es eso. Es una simulación”, declaró.

El pasado 27 de mayo, se dio a conocer la resolución de la CRE que estableció que Iberdrola incumplió con el artículo 36, fracción l, inciso a de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que plantea que "no se deben vender energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión”.

López Obrador enfatizó que Iberdrola ha operado bajo simulación.

“Por ejemplo, Oxxo usa energía que no produce, porque su giro mercantil pues son los abarrotes. Sin embargo, por estar en esa sociedad Iberdrola, tiene el privilegio de pagar menos de tarifa eléctrica, menos que usuarios domésticos. Y ahora la suprema corte de justicia de la nación declaró que todo eso es fraude legal. Entonces, estro hable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola.

“Y no tenía yo conocimiento porque no es mi fuerte la venganza. Aunque considero que si es justo y que ya México no es guerra de conquista"