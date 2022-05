Murió el único testigo de la balacera en Celaya; es la víctima número 12

El número de muertos derivado del ataque a un bar en Celaya, aumentó a 12 luego de que perdiera la vida la única persona que estaba hospitalizada; en total suman ocho mujeres y cuatro hombres asesinados.

De acuerdo a fuentes oficiales, no hay testigos, no hay ningún sobreviviente del ataque, lo que ha complicado la investigación.

Sobre la identidad de las víctimas, se indicó que fue identificada María de 43 años, quien era la recepcionista del hotel Gala, inmueble que también fue afectado por las balas e incendio.

Se informó que ya fueron entregados tres cuerpos: el de un hombre y de dos mujeres, una de ellas la recepcionista y otra originaria de Durango.

Venganza entre grupos delictivos, el posible móvil del ataque armado en Celaya

Las autoridades investigan qué ocurrió en la zona.

Sobre el resto de mujeres, manifestó que, no eran empleadas fijas del lugar, no acudieron de forma recurrente y la mayoría, sino es que todas, no eran originarias de Celaya. Hasta el momento suman nueve cuerpos ya identificados.

Fue el lunes 23 de mayo, cuando a las 10 de la noche, un reporte al 911, alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Azalea de la colonia Valle Hermoso.

En el lugar, elementos de seguridad, confirmaron la muerte de 10 personas, 7 de ellas mujeres; 2 personas más, fueron trasladadas para recibir atención médica, pero fallecieron.

