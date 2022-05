Intentó vender su iPhone por Facebook y descubrió cómo estafan en Marketplace: "Hasta me mandó foto del depósito"

No es una falsedad cuando decimos que los robos y fraudes están a la orden del día, sin importar que te encuentres en la calle o en las redes sociales.

Este martes 24 de mayo una usuaria de Twitter identificada como Alejandra Ibarra reveló como funcionan estos grupos criminales para estafar a la gente.

A través de un hilo de Twitter, la joven comenta que en los últimos días ha estado tratando de vender su celular por Marketplace de Facebook, pero la experiencia le hizo ver los robos que se cometen.

Ella explica que una de sus hipótesis es que trabajan en una especie de red, ya que al menos logró identificar 3 sujetos: uno que coordina, otro quien ejecuta y un tercero que hace el contacto.

La estafa comienza, según Alejandra, cuando te envían DM, pero no a través del anuncio de Marketplace, pero al mismo tiempo te piden un número de celular para "coordinarse mejor".

El usuario que presuntamente se puso en contacto con ella se hacía llamar "Caro", quien platicó con ella para ver los detalles de la venta, pero todo comenzó a cambiar cuando hablaron de la entrega.

Ahí fue cuando entró otra persona que se identificó como Ing. Jonathan, quien le mandó un mensaje por WhatsApp para confirmarle su interés y la transferencia que le iba a hacer por el producto.

"Caro me dijo que por seguridad de las dos era mejor no vernos, que su esposo Jonathan me podía hacer el pago por transferencia y me mandaría a alguien de un servicio de paquetería para recoger el celular. Le di mi número y rápidamente me llegó un Whats del Ing. Jonathan. Respondí", se lee en la publicación

Obviamente Jonathan es el coordinador del grupo. Hablamos, me dijo que estaba muy interesado y era en serio. Me dijo que me iba a hacer la transferencia y me mandó una foto afuera del banco. Y aquí empieza lo bueno.

Tiempo después, Alejandra señala que entró la tercera persona en la "tranza", ya que el Ing. Jonathan sin haber hecho la transferencia ni haber entrado al banco le envío una foto de quien iba a recoger el pedido. El sujeto comenzó a presionarla para que saliera, porque sino el auto iba a cancelar el viaje.

Insistí en que me mandara la transferencia primero y luego atendía a la persona del Uber o DiDi o lo que fuera. Y me empezó a marcar una tras otra vez... Hasta que me mandó foto del depósito.

Empiezan las llamadas insistentes otra vez, una tras otra. Le aviso que estoy revisando si ya me cayó el dinero. Me meto a mi banca en línea, reviso, y efectivamente se ve el depósito por $19,000 Peeero solo se ve como transacción, el dinero no ha caído en mi cuenta.

El sujeto insiste por celular mientras que la mujer opta por marcar a su banco para verificar. En su banco le comentan que podría tratarse de una estafa, pues los cheques tardan 24 horas en caer y muchas veces las cuentas de origen no tienen fondos, por lo que no se realiza el pago.

Empiezan las amenazas, todo por llamada. Que me va a denunciar. Que va a ir al Ministerio Público. Por mensaje solo quedamos en esto, en que me dice estafadora a mí

Y ya. Se desarma el espectáculo. Regreso a Fb y veo el perfil de Carla. No está casada. El Ing. Jonathan deja de responder. El Uber supongo se fue. Y yo recibo tres mensajes idénticos de otros compradores. Es cansado. Les digo que no tengo ganas de estafas. Dejan de responder.

