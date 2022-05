Advierte Lorenzo Córdova que la mentira adquiere un potencial nocivo

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la mentira ha adquirido un potencial nocivo que exige a los órganos que garantizan el funcionamiento de la democracia la promoción de sus valores y la generación de información cierta, objetiva y verificable.

Durante su participación en la 33 Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (RED), el consejero presidente refirió que a nivel mundial la democracia enfrenta retos y desafíos importantes derivados de la desinformación o las noticias falsas, subrayó que la difusión de las mentiras se potencializa por la irrupción de las redes sociales lo que representa uno de los grandes problemas que los sistemas democráticos enfrentan.

Sostuvo que el país goza de un sistema electoral fuerte, funcional, robusto y acreditado. Foto: Cuartoscuro

En este contexto, Córdova basó su participación en la propuesta de reforma electoral propuesta por el titular del Ejecutivo, tras hacer un recuento por la historia de la democracia en México, el consejero presidente, sostuvo que el país goza de un sistema electoral fuerte, funcional, robusto y acreditado, por lo que dijo, no es necesaria una reforma electoral para garantizar las elecciones presidenciales de 2024.

“ Hoy, lamentablemente, hay muchos problemas que nos ocupan, pero afortunadamente entre ellos no están las elecciones. Ojalá y que una reforma electoral, si la hay, no vuelva a colocar a las elecciones como parte de los problemas porque ya tenemos muchos y no necesitamos que el electoral vuelva a ser parte de uno de ellos”, subrayó el consejero presidente.