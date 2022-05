García Cabeza de Vaca se reúne con senadores del PAN para aclarar acusaciones en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reunió esta mañana en privado con senadores de la Ciudad de México, para aclarar las acusaciones de una supuesta intromisión de su gobierno en las elecciones tamaulipecas.

Así lo confirmó el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Julen Rementería del Puerto, quien afirmó que Cabeza de Vaca les aclaró que no hay una persecución política y electoral contra el candidato de Morena, Américo Villarreal.

"Simplemente vino a informar. Preocupado por lo que aquí se dijo, vino a decir que no hay persecución, ni órdenes de aprehensión ni se acosa a nadie en Tamaulipas, por más que venga a decir el candidato Morenista. Aprovechó a decir que no hay nada, no hay detenciones, no hay órdenes de aprehensión, ni averiguaciones, no hay absolutamente nada", explicó.

Cabeza de Vaca se reunió con senadores de la CDMX

FOTO: Archivo

La reunión, se realizó en la Torre Azul que se ubica frente al Senado de la República. Y aunque no acudieron todos los senadores, se dio el respaldo al gobierno del estado y al candidato del PAN y PRI, César Verástegui "Hay el respaldo, que es obvio que tenía ya el gobierno y la candidatura del PAN y PRI", aseguró.

El senador Julen Rementería acusó que los líderes y candidatos de Morena saben que van a perder en Tamaulipas. El encuentro se dio luego de que senadores de Morena, PVEM, PT y PES cerraron filas con el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para lanzar un llamado a que el gobierno tamaulipeco saque las manos del proceso electoral.

El lunes, en una reunión de Américo Villarreal con 30 legisladores en el salón de protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado, el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal destacó un respaldo político total al candidato morenista, a quien calificó como un hombre decente y capaz para gobernar Tamaulipas.

SEGUIR LEYENDO:

Morena tiene 6 horas para retirar propaganda contra García Cabeza de Vaca

SCJN resolverá próximo 1 de junio desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca

No hay recursos de procedencia ilícita en las campañas, asegura el INE