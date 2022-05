Mente Mujer: Paola Albarrán y Fundación Freedom recuperan infancias perdidas

Erradicar la trata y la explotación sexual infantil en México, es el objetivo con el que fue creada Fundación Freedom, proyecto liderado por Fernando Landeros y Paola Albarrán: “Decidimos poner la voz en fuerte, empezar a ponerle un alto y cambiar el rumbo de esta realidad tan absurda y escalofriante de tantos niños y jóvenes en nuestro país”, comentó Albarrán en entrevista con El Heraldo de México.

Fundación Freedom se creó oficialmente el 14 de septiembre de 2021, bajo cuatro ejes de acción. El primero es la prevención, la cual la hacen a través de campañas y contenido en redes sociales, con el objetivo de poner el foco principalmente en los padres de familia “para que estén conscientes de esta realidad”.

El segundo eje es la intervención, con lo que han logrado rescatar a 26 niños de la ciudad de Cancún, en donde la fundación tiene una unidad especializada, al igual que en Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, Baja California y Tijuana, puntos clave para combatir este delito.

Una vez que la fundación logra recuperar a las víctimas, ponen en función el tercer eje, que es la rehabilitación, en donde convergen diversos especialistas como médicos, psicólogos y abogados. El cuarto y último eje es la justicia: “Necesitamos hacer un marco que sea menos impune, en el que realmente se castigue al delincuente”, comentó Paola.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “México es país de origen, tránsito y destino de trata con fines de explotación sexual infantil”; y según información de la Oficina de Naciones Unidas con la Droga y el Delito, en nuestro país, cada año son captados 21 mil niñas y niños con fines de trata.

Además del delito de trata infantil, Fundación Freedom ha puesto sus ojos en otra problemática que afecta a nuestro país, el abuso sexual contra menores de edad. De acuerdo con cifras oficiales, México es el país con mayor número de casos de este delito.

Uno de estos casos es el de Fernanda González, una mujer de 25 años quien sufrió violencia sexual por parte de su padrastro desde los 11 años; dicho abuso duró cuatro años: “(El abuso duró) hasta los 15 años, que fue cuando me enfermé, me diagnosticaron con esclerosis múltiple y a los 18 años con epilepsia”, dichas afecciones fueron producto del abuso que sufrió la joven.

Fue hace aproximadamente un año cuando Fernanda decidió contar a su familia y personas cercanas sobre el abuso, y fue así como Fundación Freedom la acompañado en este proceso, de la mano de la abogada Ana Katiria Suárez, quien lleva el caso de la joven.

“Este es un tema que nos pertenece a todos. No necesariamente tienen que ser mujeres, aunque 80 por ciento lo son. Estamos expuestos y estamos viviendo un país muy complicado, muy enojado y que no podemos seguir esperando a que alguien lo haga, tenemos que ser nosotros quienes lo cambiemos, por lo menos en nuestro círculo”, finalizó Albarrán.

“En lo personal pertenezco a un mundo de kínder y de piñatas, y cuando saco el tema a la mesa, las señoras se tienden a voltear a otro lado diciendo ‘A mí no me cuentes. Me duele mucho. No quiero ver’, y creo que ese es el primer error, esa es la primera barrera que tenemos que empezar a quitar”, Paola Albarrán, fundadora.