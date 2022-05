Advierte PRI que médicos cubanos costarán 600 millones de pesos anuales

El secretario de la comisión de Salud, el priista Xavier González Zirión, advirtió que la contratación de los 500 médicos cubanos que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, costará cinco veces más que el personal médico mexicano, sostuvo que se desembolsará 600 millones de pesos anuales.

Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Salud, el legislador priista abordó el tema de la contratación de los galenos cubanos, en este contexto, alertó del costo que tendrá para el erario público esta medida anunciada por el titular del ejecutivo.

“Cada médico cubano le va a costar a este país 100 mil pesos al mes, cuando un médico mexicano de plaza cobra alrededor de 21 mil pesos, es decir, nos van a costar los médicos cubanos cinco veces más de lo que nos cuesta un médico mexicano que merece más la plaza y que se ha comprometido con este país”, señaló el secretario de la instancia legislativa.

Indicó que se trata de recursos considerables, tomando en cuenta que el presupuesto de salud es uno de los más castigados, aunado a la falta de medicamentos y la infraestructura deficiente que existe.

“No es poco dinero, quiero que hagan la cuenta 500 médicos cubanos, que es el piso, nos costaría 600 millones de pesos al año, cuando al médico cubano no se le entregan los 100 mil pesos, se le entrega al gobierno cubano que se queda con esos 100 mil pesos, que son 5 mil dólares y que solo le da el 10 por ciento a los médicos cubanos”, detalló González Zirión.

También fue destacado la falta de medicamentos.

Lo anterior, ocasionó un debate dentro de la comisión, la morenista María Sierra señaló que los médicos mexicanos no quieren ocupar las plazas en comunidades rurales en donde no hay personal de salud, por lo que pidió no hacer uso político del tema.

“El problema de salud en México es muy doloroso, pero también debemos comprender que los médicos, no todos, tenemos el ánimo de irnos a trabajar a una comunidad rural”, señaló la morenista.

Adelantó que este martes, el titular del Ejecutivo dará a conocer las listas de plazas médicas de especialidad que están disponibles para que los médicos mexicanos interesados se postulen para ocupar estos lugares.

El también morenista, Javier Huerta, pidió informarse y sostuvo que México no cuenta con el número necesario de médicos especialistas que se requieren, por lo que pidió no politizar la contratación de los médicos cubanos.

Al respecto, el perredista Marcelino Castañeda señaló que es válido el acuerdo de cooperación en materia de salud con el gobierno de Cuba, pero consideró inaceptable que el mandatario federal denoste el trabajo de los médicos mexicanos.

“Lo que no se puede hacer es denostar a los médicos mexicanos, no pueden decir que es porque faltan médicos mexicanos, porque no son capaces, porque no tienen disposición, eso es lo que lastima, eso es mentira, hay mucha disposición de médicos mexicanos… Ahora resulta que los médicos héroes son los médicos cubanos y no los mexicanos, no puede ser eso”, recalcó el perredista.

alg

Sigue leyendo:

El Estado debe proteger a los ciudadanos, no a los delincuentes: Ricardo Anaya

El lado incorrecto de la historia

De charlatán compulsivo y populista, califica diario argentino a AMLO