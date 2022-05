Las 5 noticias destacadas HOY sábado 21 de mayo: Incendio en Centro Médico de Occidente, viruela del mono y más

Inicia la mañana bien informado sobre los temas más relevantes del momento sobre acontecer nacional e internacional, te compartimos las 5 noticias más destacadas de este sábado 21 de mayo.

Evacuan a 160 personas por incendio en de Centro Médico de Occidente

La noche de este viernes 20 de mayo al menos 160 personas, entre pacientes y trabajadores, fueron evacuados del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara Jalisco, luego de que se presentará un incendio en el piso 5 de este inmueble.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el incendio ocurrió en el ducto de basura y fue atendido de forma inmediata por el personal de la brigada de protección civil del propio Centro Médico.

Aunque se presume que el fuego inició por un descuido en el manejo de los desechos, aún ni se han confirmado los motivos que originaron el fuego.

OMS externa preocupación por brote de Viruela del Mono; convoca a reunión urgente

Ante el aumento de casos de viruela del mono al rededor del mundo, este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión extraordinaria para analizar el brote de esta enfermedad que ya suma 30 casos confirmados en varios países como España, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Francia y Reino Unido.

Ante el riesgo de esta enfermedad la OMS estaría analizando la probabilidad de declarar emergencia pública de preocupación internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) debido al aumento de casos de esta extraña enfermedad.

Cabe señalar que los científicos identificaron este mal por primera vez en 1958, cuando se produjeron dos brotes de una enfermedad “parecida a la viruela” en monos utilizados en investigaciones, de ahí el nombre de Viruela del Mono. La primera infección humana conocida fue en 1970, en un niño de nueve años de una zona remota de la República del Congo.

Cambio climático derrite glaciares en México

Los efectos del cambio climático ya comienzan a tener repercusiones en México, pues sus consecuencias ya han perjudicado a los glaciares mexicanos, de los cuales únicamente quedan cinco, repartidos en el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba.

Según Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que “En las próximas décadas, los glaciares en México desaparecerán irremediablemente como síntoma del deshielo y del calentamiento global.

De acuerdo con el especialista, está no sólo es una muestra de lo rápido que avanza el calentamiento global, que de 2011 a 2021 trajo la década más calurosa que se haya registrado, sino que el derretimiento de los glaciares puede provocar un cambio en la temperatura de las zonas aledañas a donde se ubicaba, lo que representa más calor para la población.

Claudia Sheinbuam pide no alarmarse por incremento de casos Covid en la CDMX

Luego de que esta semana se diera a conocer que los casos de Covid-19 se duplicaron en la Ciudad de México, durante las últimas semanas, en este sentido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a no alarmarse.

“Nos han preguntado de que, no sé si les ha pasado que algún amigo o conocido se ha contagiado, pero como estamos vacunados, en realidad es bastante menor lo que significa este contagio, es decir, las hospitalizaciones siguen a la baja, no hay absolutamente nada de qué alarmarse, es importante que todo el mundo lo sepa”, dijo en conferencia de prensa la mandataria.

Actualmente, en la capital del país, hay 58 hospitalizados por Covid-19, de los cuales solo seis se encuentran graves, con ventilación mecánica, ante esto las autoridades han pedido mantener las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados o el lavado frecuente de manos.

Se mantiene contingencia ambiental fase 1 en la CDMX; se activa doble hoy no circula

Ante los altos índices de contaminantes en el aire de la capital, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ciudad, que prevé para este sábado se mantengan las condiciones adversas para la dispersión del ozono.

Ante este panorama se activó en la capital del país y el Estado de México, el doble hoy no circula por lo que algunos vehículos deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Así, no circulan todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1. Los vehículos de uso particular con hologramas de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Y los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma 2.

