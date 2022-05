Cierro un ciclo en 2024, señala López Obrador

Al prometer la entrega de 50 millones de pesos a 13 municipios de la Sierra de Sonora y Chihuahua, para la construcción de caminos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que "cierra su ciclo en 2024".

Además, consideró que nadie se debe sentirse insustituible, porque luego se convierte en un vicio y lo mejor es no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder.

"Yo soy también maderista, y Francisco I. Madero decía ‘Sufragio efectivo no reelección’, y además ya quiero cerrar un ciclo, y no sentirnos insustituibles porque luego se convierte en un vicio, no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder" dijo y agregó que en el tiempo que queda se puede avanzar.

En ese sentido, consideró una necesidad avanzar en el mejoramiento de caminos, muy similar a lo que se construyen en Oaxaca.

Los municipios beneficiados son: Arivechi, Bacanora, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Javier, Soyopa y Yécora (todos en Sonora) y Madera, Moris, Ocampo y Temósachic, en Chihuahua.

Acompañado del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de los 13 presidentes municipales, el presidente invitó a los productores a sembrar la tierra para el autoconsumo y tener alimentos como maíz, frijol y arroz.

El mandatario adelantó que en tres meses regresará a esta región a una nueva supervisión de obras.

Ninguna nación debe sentir que gobierna el mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ni ninguna potencia económica, como Estados Unidos, Rusia y China, puede sentir que gobierna el mundo, pues todos los países del planeta son iguales.

"Nadie tiene derecho por más poderoso que sea a maltratar a un país por más pequeño que sea, porque todas las naciones son libres, independientes, soberanas; no hay ninguna nación que pueda colocarse como la que gobierna el mundo, ninguna ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, todos somos iguales", dijo.

