Por presunta violación cumplen segunda orden de aprehensión contra psiquiatra de Nayarit

Acusado de cometer presunta violación contra un niño, cumplieron la segunda orden de aprehensión contra el psiquiatra José Antonio "N", exencargado de salud mental del Hospital Civil de Tepic; la otra causa penal también refiere violación sexual en contra de una mujer, pero resalta que ambas víctimas eran sus pacientes.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado anunció esta segunda ejecutoria mediante un boletín.

"En el interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) “Venustiano Carranza”, personal de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra José Antonio “N”, por su presuntiva responsabilidad penal en hechos que la ley considera como delito de violación equiparada, cometido en agravio de un menor de edad cuya identidad es reservada".

El especialista se encuentra recluido en el penal Venustiano Carranza de Tepic desde finales de marzo pasado, vinculado a proceso por presunta violación agravada, por la denuncia de una mujer que aseguró, éste le condicionó un documento a cambio de sexo y al negarse, aprovechando su condición profesional la agredió sexualmente; sobre esta situación será a finales de este mes cuando se decida su situación jurídica, mientras corre este nuevo proceso.

El especialista se encuentra recluido en el penal Venustiano Carranza de Tepic Foto: Especial

La mujer dijo que hace 9 años, el psiquiatra le condicionó la entrega de un certificado médico de su hijo diagnosticado con una enfermedad mental, a cambio de sexo.

"Él quería que le hiciera (...) oral y después me violó, eso fue lo que hizo con mi hijo y eso fue lo que me aventó ahora a venir a hablar y decirlo; no puede ser posible que una persona que se dice preparada, que se dice de la salud, que se dice de honestidad, pueda estar a cargo de tanta gente", testificó la víctima de 56 años, con 2 hijos con discapacidad mental y 2 nietos en custodia.

