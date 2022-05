Denuncian a alcaldesa en Nayarit por acoso laboral; hay renuncia masiva de funcionarios

La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo, fue señalada ante la Fiscalía General de Nayarit por la presidenta del DIF municipal y el excontralor del ayuntamiento, por los presuntos delitos de amenazas e intimidación, acoso laboral, despido injustificado y violencia psicológica; además este miércoles renunciaron otros 6 funcionarios y servidores públicos por las mismas causas.

Este martes renunció la presidenta del DIF municipal, Lía Castro, señalando acoso laboral, violencia psicológica y amenazas graves, con la finalidad de orillarla a renunciar a su cargo del que fue invitada en septiembre del 2021 por la alcaldesa, su mejor amiga y comadre durante 10 años.

Además de que le pidieron utilizar a su institución como caja chica del ayuntamiento para gastos personales, situación a la que se negó y sobrevino el acoso.

"Tuvimos una bonita amistad, mi esposo y yo somos padrinos de su hija, pero los problemas iniciaron en la administración; se me pidió, a las dos semanas de llegar al cargo, César Augusto (pareja de la alcaldesa) me dio a entender que el DIF sería la caja chica del ayuntamiento, que yo estaba ahí por ser alguien de mucha confianza y que de ahí iba a salir para la precampaña y los gustos de más arriba, y yo me negué", dijo la presidenta del DIF.

Advirtió que buscará protección de la Embajada de Estados Unidos, porque sus hijos y esposos son ciudadanos norteamericanos.

La alcaldesa de Bahía de Banderas fue señalada ante la Fiscalía de Nayarit por diferentes delitos (Foto: Facebook/ MirthaVillalvazoAmaya)

El excontralor municipal, Martín García, denunció hace unas semanas a la alcaldesa por amenazas y retención ilegal, además de que sospecha, el atentado que sufrió en su casa pudo haber sido causado por la autoridad, ya que los problemas surgieron dijo, luego de una investigación que inició en contra del secretario del ayuntamiento.

“Estuve 3 horas en contra de mi voluntad encerrado. Por órdenes de la presidenta municipal y su pareja Cesar Aguirre. Me dijo: ‘que chingados le voy a decir al gobernador porque no tengo secretario”, señaló el contralor.

Los seis funcionarios y servidores públicos que renunciaron fueron Luis Manuel Ramos Bazán, jefe administrativo de servicios públicos del ayuntamiento; Eden Karina Hernández Rodríguez, directora registro civil; Valente Mejía Becerra, gestor de Desarrollo y Bienestar; Juan Ángel Cadena Mendoza, jefe de Playas Limpias; Cinthia García, asesora jurídica del ayuntamiento desde 2008; Nelly Gaxiola, responsable de la caja recaudadora de la zona costa, en Sayulita.

Además de intimidación y amenazas, revelaron que no contaban con herramientas para desempeñar su trabajo.

Sobre ello, la alcaldesa Mirtha Villalvazo declaró ante medios de comunicación de la zona, que eran personas que no querían trabajar además, ya se les había advertido que no eran espacios permanentes; también se dice víctima de violencia de género y reitera que hay una campaña negra en su contra.

Villalvazo Amaya, ahora morenista, recientemente fue señalada por colocar iniciales MV en anuncios o publicidad oficial de manera velada, en un mural del arco de San José de Abajo, donde también mandó pintar a una escaramuza que la representa, y utilizar sus siglas para nombrar programas sociales como "Mujer Valiente".

