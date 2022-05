Contratación de médicos cubanos viola la Constitución: investigador de la UNAM

Diego Valadés, investigador de la UNAM, explicó que la contratación de médicos cubanos sobre especialistas de nuestro país es una violación a las leyes que establece la Constitución Política. Dijo que en la Carta Magna se establece la preferencia de los mexicanos sobre extranjeros, en cargos relacionados con el gobierno.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el investigador mexicano explicó que hay muchos profesionales en nuestro país que no tienen empleo y que la mayoría de los que están en esta condición son los galenos que trabajaron para combatir la pandemia por Covid-19.

Además, Diego Valadés habló sobre la postura que ha tenido el gobierno de México contra los médicos que han decidido cuestionar y reclamar las medidas antes mencionadas. Dijo que están en todo el derecho de hacerlo, porque hay muchos elementos que podrían cubrir las vacantes que se entregarán a los cubanos.

"El problema no es que los médicos mexicanos no quieran ir, sino que hay un problema de inseguridad e ingobernabilidad en muchos estados. Y esto no es problema de los profesionales, sino del gobierno"