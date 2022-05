El HERALDO DE MÉXICO:

Presente.

JAVIER JOAQUÍN LÓPEZ CASARÍN, promoviendo por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, en relación con la nota denominada "Trump pretende humillar a México y a Ebrard", seguida del subtítulo ''Trump podrá exhibir y humillar a México y al Canciller, pero AMLO sigue tratando al exmandatario de EU con afecto y simpatía", de la edición impresa del 26 de abril de 2022 del periódico EL HERALDO DE MÉXICO y en la versión digital del portal de ese medio de comunicación. solicito la precisión de la información ahí contenida, por las siguientes razones:

En la nota en cuestión se lee:

“ —Se oficializo —y reforzo— el Quédate en México (que ya había sido aceptado y negociado en secreto por Javier López Casarín, en nombre de Ebrard, desde noviembre del 2018).”

Es importante destacar, como lo he expresado -—réplica ejercitada en relación con la nota publicada por el Periódico Reforma el 5 de abril de 2021—, no soy operador del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Por lo tanto, no negocié el programa Quédate en México ni ningún otro relacionado con la política migratoria del Gobierno de México.

Así las cosas, solicito se aclare la nota en los siguientes términos:

“—Se oficializó —y reforzó— el programa Quédate en México. Javier López Casarín no aceptó, no intervino; no negoció ese programa. No ni actuado en nombre de Ebrard.”

En virtud de lo anterior, de las leyes vigentes en la materia, y en beneficio de sus lectores, mucho le apreciaré la publicación de esta carta aclaratoria, en el mismo espacio y con la misma difusión que la información —inexacta— en cuestión.

ATENTAMENTE

Javier López Casarín

PAL