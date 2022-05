Temen comerciantes escalada de precios de canasta básica, ante retiro de aranceles

Comerciantes temen un posible efecto rebote de precios ante la eliminación de aranceles a productos de canasta básica en el país y consideran necesario que la medida se revise antes de terminar los seis meses, porque el problema parece que durará a nivel mundial este año y parte del 2023, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga.

"Si no hay a nivel global una estabilización de precios, sí pudiera haber un gran rebote y eso nos preocupa. Obviamente creo que el gobierno federal está en el mismo canal, muy preocupado por el tema de inflación y es algo que tampoco por decreto podemos aumentar los salarios, es un tema de todos, de solidaridad, de ser responsables y obviamente llamar a los comercios a tratar de hacer su mejor esfuerzo en bien de sus consumidores", explicó.

Este martes entró en vigor la medida del Gobierno de México que elimina aranceles a las importaciones de productos clasificados en 72 fracciones arancelarias, como una medida para reducir sus precios y mitigar el avance de la inflación.

Algunos de los productos que aplican en esta medida son: carne de res, pollo y cerdo, manzana, naranja, aceite de maíz, arroz palay, huevo, jabón de tocador, papa, pan de caja, atún, cebolla, jitomate, frijol, leche, limón, zanahoria, harina de trigo y maíz, maíz blanco, sorgo y trigo además de pasta para sopa y sardina.

Aunque las medidas anunciadas por el gobierno federal para eliminar aranceles a productos de canasta básica ayudará temporalmente. Durante los próximos seis meses ayudará, es necesario que se implementen medidas a largo plazo y añadió que el aumento en la inflación es problema mundial, no sólo de México y que incluso Estados Unidos tiene una mayor inflación.

Y es que la escalada de costos tiene que ver con la cadena de suministro internacional y será en el próximo mes cuando se mantengan los precios de los productos, y el mecanismo que en México revisará, esto será la Profeco.

"Es una medida temporal, mientras no haya una inversión fuerte, un plan, una politica que apoye la inversión privada para modernizar cadenas productivas, temas de carreteras, el gasto de seguridad que entiendo en las empresas, puede llegar a representar un 20 por ciento del costo del productos, seguiremos teniendo esta aspirina en donde no hay aranceles, pero no es una a solución a largo plazo".