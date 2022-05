Viviendas en riesgo por fuga de agua en Tijuana

Tras una fuga de agua en una pila de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), se registró un deslizamiento de tierra la madrugada de este jueves en la colonia Jardines del Rubí.

De acuerdo al informe de Bomberos Tijuana, recibieron el reporte al número de emergencias 911 a las 2:49 de la madrugada. De inmediato acudieron a la estación número seis con el apoyo de Protección Civil Municipal.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, sin embargo, fueron etiquetadas dos viviendas con engomado color amarillo y otra color rojo, considerado de alto riesgo.

En entrevista con el Director de Protección Civil Municipal, Bernardo Villegas Ramírez, indicó que una vez que atendieron el reporte se envió un oficio a la CESPT, a la Dirección de Infraestructura Urbana Municipal y a la delegación correspondiente.

"El lugar puede ser habitado, pero en el caso de la delegación los apoyaría con la limpieza del terreno de la parte de atrás y la Comisión me imagino que en cuestión al muro de contención ", expresó Villegas.

El titular de la dependencia explicó que de no repararse la fuga de agua podría afectar otra vivienda que se encuentra en la parte superior, mientras que las viviendas con engomado color amarillo cambiarían a color rojo en caso de que se presentarán daños estructurales.

Las fugas de agua en la entidad son constantes, declaran los afectados. Foto: Especial

Graciela Muro Macías, una de las vecinas afectadas, dijo a El Heraldo de México que el deslizamiento de tierra afectó la mitad de su predio y a pesar de que fue etiquetada en color rojo no va abandonar su vivienda.

"Ocupo de urgencia que me ayuden para que me vuelvan a construir mi casa, ocupo un lugar para vivir y no tengo para pagar renta", manifestó Muro.

Otro de los vecinos, Jesús Rodríguez, señaló que alrededor de la una de la mañana escuchó el escurrimiento de agua y de inmediato alertó a su esposa para evacuar la vivienda.

"La misma tierra aflojó la barda y se derrumbó todo, le dije a mi esposa recoge documentos lo más necesario y vámonos", expresó Rodríguez.

En Tijuana las fugas de agua son constantes, los reportes por parte de la ciudadanía son ignorados y cuando se atienden las obras quedaron inconclusas.

Cabe mencionar que desde el mes de febrero de este año se han registrado deslizamientos de tierra en otra área, la colonia Camino Verde donde más de 700 familias están afectadas.

alg

Sigue leyendo

Alcaldía Cuauhtémoc destaca en apertura de giros mercantiles de bajo impacto y generación de empleos en 2022

Arrancan Operativo Conjunto Huixquilucan-Cuajimalpa, para garantizar seguridad en zona limítrofe

¿Quién era Gregorio Rocha?, Premiado director de cine que murió mientras trabajaba como repartidor de Rappi