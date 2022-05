Van por ley para mercados públicos en la CDMX

Este viernes, el Congreso de la Ciudad de México, realizará un foro sobre mercados públicos, que tiene el propósito de escuchar a los locatarios de estos espacios comerciales.

Así lo informó, la diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios, quien expuso que las opiniones recabadas en este diálogo se transformarán en una iniciativa de ley para impulsar su desarrollo en la ciudad; “y que los dejen de ver como un botín político”.

“Los mercados están en desventaja ante los grandes centros comerciales de marcas internacionales, como en cuestión de horario, y tecnología debido a que las autoridades de las alcaldías y del gobierno de la capital los han dejado a su suerte”, explicó.

En conferencia de prensa, la también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico explicó que ella hará todo lo que esté en sus manos para que, cuando esta ley sea presentada, pueda ser aprobada lo antes posible por el pleno.

Ante el cuestionamiento sobre cómo evitar que se quede en la congeladora como pasó con la “Ley Chambeando Ando”, que busca regularizar el comercio informal, dijo que “yo ya estoy cumpliendo con presentarla, si me ponen obstáculos, ya se verá quienes son”.

Aseguran que estos espacios están abandonados por parte de las autoridades. Foto: Especial

Denunció que “en la Alcaldía Cuauhtémoc están saboteando mi trabajo legislativo y han quitado de los mercados públicos los posters que informan sobre la creación del foro”.

Explicó que “no es un secreto que los mercados públicos están en una crisis multifactorial” y reiteró “es sorprendente el desinterés y el abandono por parte de las autoridades a pesar de que estos espacios son no sólo una importante vía para el abasto sino una fuente de identidad y de construcción de comunidad”

“Es fundamental crear un diagnóstico para construir instituciones y reglamentaciones que dinamicen, fortalezcan y favorezcan a los mercados, esto lo vamos a lograr escuchando a los locatarios”, puntualizó.

Finalmente señaló que “es necesario en los mercados tecnología, capacitación, cuidar su imagen y estos espacios de comercio no deben depender de las alcaldías, se tienen que independizar, los funcionarios y administradores hacen lo que quieren con los mercados , se adueñan de algo que no es de ellos sólo para hacer negocio , más no para favorecer al locatario y al consumidor”.

