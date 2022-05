'Está de terror el aeropuerto', el testimonio de una mujer que pasó 8 horas en un avión del AICM

Una usuaria del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) vivió este miércoles 11 de mayo ocho horas de verdadero terror al interior de un avión que se dirigía a Houston, con el vuelo 476.

"Una pesadilla de horror, nos hacen el abordaje a las 6:10 o 6:20, nos suben al avión, nos tienen como una hora sin poder despegar, nos dicen que había habido mal clima, que había habido una tormenta, empieza a pasar el tiempo, dos horas, tres horas; a las tres horas nos dicen que todavía no podemos despegar, finalmente empiezan a enfilar el avión hacia la pista de despegue, al llegar ahí nos vuelven a parar, empieza a correr el tiempo, corría y corría y el piloto nos decía, todavía no nos dan señal para poder despegar, finalmente, ocho horas nos tienen adentro del avión", describió.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, comentó que la gente estaba desesperada, ya que no sabía si era un secuestro o venía una persona en especial y por ese motivo los tenían detenidos dentro del avión.

Además, tras largas horas de espera, se quedaron sin agua en los baños, sin alimentos, habían bebés llorando, ya que sus progenitores no tenían el agua para darles su fórmula, y personas mayores con prótesis gritando.

Dijo que fue hasta las 3:00 A.M aproximadamente que les dijeron que no podían despegar, pero no podían bajar porque no había personal de Aeroméxico para desembarcar.

No obstante, la usuaria reveló que cuando tomó el vuelo de regreso a la Ciudad de México, le ocurrió que ya estaban a punto de aterrizar, pero el piloto los volvió a subir, era el vuelo 471.

Añadió que esta no es la primera vez. Foto: Especial

"Está de terror el aeropuerto, ya no sabemos si es la aerolínea o un problema tan grave del aeropuerto que no pueden despegar, no tienen pista y es un peligro", expresó.

Añadió que esta no es la primera vez que la vuelven a subir cuando están a punto de aterrizar, pero sí la primera que las llantas están a punto de tocar la pista y vuelve a elevar la aeronave.

Finalmente, comentó que tuvieron que descender en plena pista, donde arreglan los hangares, y además la aerolínea no ha dicho nada del incidente.

"Se va acudir a Profeco obviamente porque legalmente creo que hay un estatuto de las aerolíneas en el que señala que no lo pueden tener mayor número de horas dentro de una aeronave".

Sigue leyendo:

Proyecto en marcha: Someten al AICM a reparación

Impulsan al AIFA con un decreto para reducir operaciones en el AICM

Dan prioridad a obras del AICM con presupuesto de 10 mmdp