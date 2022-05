Enfermeras de la CDMX recibirán su base; Sheinbaum promete mejores condiciones laborales

Con la federalización de los servicios de salud de la Ciudad de México, se van a basificar a las y los enfermeros de la Secretaría de Salud local.

Así lo anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que esto significa mejora en las condiciones laborales.

Laboran en la institución 11 mil 157 profesionales de enfermería, de los cuales 3 mil 571 trabajan en primer nivel de atención y siete mil 586 en segundo nivel. Además, el 88.11 por ciento son mujeres y 11.89 por ciento son hombres.

La líder local informó que acudirá a cada uno de los centros de salud para explicar al personal en qué consiste este cambio.

"Me voy a encargar de ir personalmente a informarles a los centros de salud, junto con el director del Instituto mexicano del Seguro Social y el gobierno de México, para que no haya la menor duda que no hay el menor problema pero creemos que es para bien de ustedes de sus familias y de los habitantes de la ciudad", sostuvo.