Advierte AMLO que crece inconformidad de países por exclusión en Cumbre de Biden; "hay tiempo" para invitarlos, dice

Reconociendo que recibió ayer en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que a través del diplomático le envió al gobierno de Joe Biden el mensaje de que están a tiempo de invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, a fin de no retroceder en la entendimiento y unión de las naciones frente al avance económico de otras regiones del mundo.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el mandatario mexicano reveló que está creciendo la inconformidad de presidentes de América Latina por la exclusión que está haciendo Estados Unidos de la cumbre, a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California.

Incluso, calificó de “política medieval” el bloqueo a Cuba y la exclusión a países americanos por ideologías.

“Vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos. Yo no sé cómo lo externé aquí, textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes, otros presidentes ya me habían preguntado -que no están contentos-, por ejemplo, el de Bolivia, ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto.

“Y ahora que fui en la gira, también, muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento”, dijo en el Salón Tesorería.

También, expuso, debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos y los grupos “más ventajosos”, siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político, y señaló a una minoría cubana -a quienes llamó “malandrines”- con mucho peso político en Florida que cabildean por no invitar a Cuba y mantener bloqueada a la isla.

“Yo le tengo mucho respeto al presidente Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia, que están ahí presionando, pero ya destiempo de cambios, y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición, también, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias respetándonos, y además para unirnos como la comunidad económica Europea, como la Unión Europea y fortalecernos como región. Eso es un gran legado a las nuevas generaciones”, resaltó.

Sobre la visita urgente del embajador Ken Salazar, el día de ayer en Palacio Nacional al medio día, López Obrador reconoció que lo recibió para abordar el tema de la Cumbre, luego de que el presidente de la República condicionó sus asistencia a la misma si EU no invita a países como Cuba.

¿Qué le dijo al embajador de Estados Unidos?, se le preguntó

“Pues que todavía hay tiempo para poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando. Yo, repito, le tengo mucho respeto al presidente Biden, él fue vicepresidente cuando el presidente Obama fue a Cuba, estuvieron en una cumbre, es más, en la última cumbre se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el partido Republicano, estaba en la presidencia el presidente Trump.

“¿Por qué ese cambio ahora? Al contrario, si hemos avanzando mucho en el entendimiento, y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando, por qué no nos unimos en todo el continente americano. No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, ya nuestros pueblos, lo que quieren, es que haya progreso con justicia, no los pleitos, no las confrontaciones, no las cargas ideológicas, juicio práctico, vamos a que no sufran nuestros pueblos, vamos a aplicar la política de ayuda mutua, de amor al prójimo, no es el poder por el poder, el imponernos la hegemonía, eso se impuso hace 200 años”, dijo.

