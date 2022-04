Paro cardíaco: ¿Qué es y qué debes hacer?

Esta arritmia desencadena un bombeo inadecuado en el flujo de sangre esencial para el resto de los órganos del cuerpo, lo que eventualmente y de no intervenir de inmediato provoca un desenlace fatal.

¿Qué debemos saber sobre el paro cardíaco?

El paro cardíaco (o parada cardíaca súbita), ocurre cuando el corazón repentinamente deja latir o lo hace de forma inadecuada, cuando esto sucede, el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo también se detiene. El paro cardíaco es una emergencia médica, de no tratarse en unos cuantos minutos, provoca la muerte.

¿Cuáles son las señales o síntomas?

La primera señal de un paro cardíaco suele ser la pérdida repentina del conocimiento. Una persona que experimenta paro cardíaco tampoco tiene pulso detectable y a menudo tampoco respira o si lo hace tiene respiraciones agónicas que es un tipo de respiración anormal, e ineficiente para mantener las funciones vitales del organismo.

Antes de perder la conciencia, algunas personas pueden experimentan los siguientes síntomas:

Ritmo cardíaco acelerado (taquicardia)

Mareos

Aturdimiento

En algunas ocasiones también se pueden manifestar en la hora previa a la parada cardíaca, síntomas como:

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Náusea, con o sin vómitos

Contrario a un ataque cardíaco, el paro cardíaco con frecuencia ocurre repentinamente, sin ninguna advertencia. Aunque los dos problemas son diferentes, las personas que han tenido uno o más ataques cardíacos tienen un mayor riesgo de paro repentino.

¿Qué debes hacer?

El paro cardíaco es una emergencia médica, el tratamiento inmediato es aplicar maniobras de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático o semiautomático (DEA / DESA), pero para que sea efectivo se debe actuar en los primeros minutos de ocurrida la parada cardíaca, el estándar de oro es iniciar una RCP precoz y tener acceso a la desfibrilación en los primeros 4 minutos. El desenlace de este tipo de eventos es dependiente del tiempo en que se actúa, cada minuto que pasa las posibilidades de supervivencia de una persona disminuyen 10%, por eso es imperante iniciar maniobras de RCP pero más determinante aún, hacerlo de forma adecuada, es decir lograr proporcionar compresiones efectivas (RCP de alta calidad) y usar el desfibrilador para revertir el problema.

Se considera que una persona puede estar sufriendo de un paro Cardíaco cuando: No responde a estímulos verbales o físicos, no respira (o tiene respiración agónica) y no tiene pulso. Si te percatas que alguien muestra señales de paro cardíaco:

Identifica el paro cardíaco, revisando si la persona responde o respira adecuadamente (revisar el pulso solo se indica si eres un profesional de la salud y tienes conocimiento de las técnicas para obtenerlo).

Comunícate al 911 y activa el servicio médico de emergencia. Si es posible, pide a un transeúnte que haga la llamada, solicite y/o consiga un DEA.

Si no hay nadie alrededor, administra RCP con las manos. Coloca ambas manos sobre el centro del pecho de la persona (a la altura de los pezones, centro del esternón) y empuja hacia abajo firmemente (aproximadamente 5 centímetros de profundidad) a una frecuencia de 100 a 120 veces por minuto. Asegúrate que entre cada compresión el pecho se eleve nuevamente.

Usa el desfibrilador, no importa la marca lo que hay que hacer primero es encender el dispositivo (algunos se encienden al abrir la tapa); a partir de aquí hay que seguir las instrucciones del dispositivo, si es necesario conecta los parches electrodos en el equipo y colócalos en el pecho desnudo de la víctima. Mantén la calma, el uso de estos equipos es bastante seguro y no vas a provocar ningún daño mayor.

Continúa administrando reanimación cardiopulmonar y usando el desfibrilador hasta que llegue la ayuda de emergencia, alguien te releve o estés demasiado cansado para proseguir.

Un DEA administra una descarga eléctrica controlada a las personas con arritmias cardíacas revirtiendo el funcionamiento anormal del corazón. El equipo no libera la descarga a menos que exista una arritmia tratable con desfibrilación (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular comúnmente). Por eso, es adecuado para que cualquier persona lo use, ya sea que tenga o no entrenamiento previo.

De acuerdo con las normativas de nuestro país, los desfibriladores deben estar ampliamente disponibles en espacios públicos. Usar uno lo más pronto posible aumenta las posibilidades de supervivencia.

Si no tienes un DEA a mano, realizar RCP de manera continua mantiene la sangre y el oxígeno fluyendo hacia los órganos y cerebro hasta que llegue la ayuda y se pueda usar un desfibrilador para reiniciar el corazón.

¿Qué es y para qué sirve un DEA?

Un desfibrilador, es un equipo sanitario que puede usar cualquier persona, que tiene la capacidad de analizar el ritmo cardíaco, identificar las arritmias potencialmente mortales y de administrar, con intervención de una persona, una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco con altos niveles de seguridad.

¿Dónde debemos instalar desfibriladores?

El lugar donde debemos instalar y formar a primeros intervinientes se caracteriza porque existe un riesgo evidente de que se presenten paradas cardíacas, bien porque se concentren un número muy elevado de personas como en aeropuertos, estaciones de transporte público, casinos, centros comerciales, polideportivos, Hoteles, restaurantes, etc., o bien porque se encuentren personas de elevado riesgo, como por ejemplo en centros de actividades deportivas o conjuntos habitacionales donde habiten más de 200 personas.

¿Es necesaria formación para utilizar un desfibrilador?

No, no es necesario tener una formación previa, sin embargo, algunas leyes de cardioprotección establecen que las entidades públicas y privadas obligadas a instalarlos deben considerar la formación de personal. La duración de los cursos es generalmente de un día pero se recomienda ampliamente que las personas que se designen para la formación acrediten los cursos con un organismo certificador, como lo es Proyecto Salvavidas México. Para más información se puede consultar toda la información en www.salvavidas.mx.

¿Es suficiente la instalación de desfibriladores, su señalización y la formación de personal para su uso para conseguir un ESPACIO CARDIOPROTEGIDO?

No sería suficiente, ya que debería garantizarse, además, la correcta ubicación de los desfibriladores, el mantenimiento de los mismos, la coordinación de la actuación con los servicios de emergencia y la adecuada designación del personal a formar para el manejo del equipo.

¿Qué es un espacio cardioprotegido?

"Es un lugar que dispone de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras una parada cardíaca y que cuenta no solo con el desfibrilador sino también con el acceso público del mismo, señalética, personal formado y la seguridad del funcionamiento permanente del DEA"

“Una parada cardiaca puede ocurrir a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y, entre ellas, ocupa un lugar destacado la muerte resultante de una parada cardiaca súbita, secundaria principalmente a la fibrilación ventricular.

Cabe agregar que…

Después de proporcionar tratamiento de emergencia y haber logrado salvar la vida de una persona, esta debe ser trasladada de inmediato a un centro hospitalario para su tratamiento especializado, que se debe prolongar incluso hasta la rehabilitación física y mental.

Por último …

Los desfibriladores por si solos no salvan vidas, sino que son las personas debidamente entrenadas usando desfibriladores quienes salvan la vida de otras personas.