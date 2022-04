Claudia Sheinbaum promueve Reforma Eléctrica y Consulta de Revocación de Mandato

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a apoyar la propuesta de Reforma Eléctrica del presidente Andres Manuel López Obrador y a participar el próximo domingo en la Consulta de Revocación de Mandato.

Durante su participación en la Asamblea de la Reforma Eléctrica, en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum aplaudió por adelantado a los legisladores que darán el sí a la reforma.

“El llamado a todas y todos los legisladores es a que hagan historia como lo hicieron los de 1857, los de 1917, los de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás, independientemente del partido político, dejemos atrás el vergonzoso capítulo de 2013 y entremos a un nuevo capítulo”, dijo.

Ante diputados locales y federales, funcionarios, integrantes de organizaciones sindicales y ciudadanos que gritaron “No estás solo”, en apoyo del jefe del Ejecutivo, la mandataria local criticó la actuación del INE en los últimos procesos electorales.

También acusó al órgano electoral, no tolerar la consulta popular, nunca vieron la compra del voto, no difundieron el ejercicio y esconden las casillas para que la gente no participe por lo que resaltó la propuesta del Presidente para que sea la población la que elija a los integrantes del órgano electoral.

Al tomar la palabra, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a la movilización permanente para que el Presidente sepa que no está solo.

Comentó que “el último reducto del neoliberalismo en México se quedó enquistado en el INE, que ha demostrado su parcialidad y ahora busca sabotear este ejercicio inédito”, en referencia a la Revocación de Mandato.

PAL