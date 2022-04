“Sería regresar a la Guerra Fría”: AMLO advierte si suspenden visas en EU a políticos mexicanos que apoyan a Rusia

Durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal calificó como irracional el pedido del congresista estadounidense demócrata, Vicente González, quien solicitó al Congreso de Estados Unidos suspender las visas de 25 políticos mexicanos que mostraron su postura en el conflicto armado en Ucrania a través del Grupo de Amistad México-Rusia.

“No es racional suspender las visas a quienes se unieron a expresar sus puntos de vista en relación a la invasión rusa a Ucrania, como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a EU, eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución, a la exclusión y el autoritarismo, no estoy de acuerdo con eso”. AMLO.