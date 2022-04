"No tuvo piedad": Familiares y amigos de Clara Nohemí, joven asesinada, marchan para exigir justicia

Familiares y amigos de Clara Nohemí, una joven de 15 años que fue asesinada, protestaron y marcharon en el municipio en Ixhuatlán de Madero, al norte del estado de Veracruz.

Las personas exigieron que Artemio “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio, no sea liberado y las autoridades judiciales lo sentencien para que el crimen no quede impune.

La adolescente había sido reportada como desaparecida en la comunidad El Limón, desde el pasado 29 de marzo, cuando había salido de su casa con dirección a su escuela.

Sin embargo, tras una intensa búsqueda, el sábado 2 de abril, fue localizada a la orilla de un río, con huellas de violación sexual.

Por este crimen fue detenido Artemio “N”, quien confesó haberla asesinado y fue vinculado a proceso con una medida cautelar de dos años y seis meses de prisión preventiva, según la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la manifestación, el señor Paulino Hernández exigió que sea aplicado todo el peso de la ley contra el agresor de su hija.

"Lo que yo pido es justicia, que no se quede así nomás, esa gente que le quitó la vida a mi hija y que no tuvo piedad. Que las autoridades competentes hagan justicia, que no se quede impune”, expresó.