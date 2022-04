Asesinan 3 mujeres en menos de 12 horas en Michoacán

Hombres armados asesinaron a dos mujeres empleadas de una procesadora de frutas, en el municipio de Zamora, Michoacán.

Aproximadamente a las 15:30 horas del viernes, los homicidas irrumpieron en la congeladora de frutas, ubicada en la calle Barcelona, casi esquina con Valladolid, de la colonia Valencia Segunda Sección, donde lanzaron diversos disparos contra dos mujeres que ahí laboraban.

Corporaciones de seguridad y personal paramédico se trasladó al establecimiento, y confirmó que ambas mujeres ya habían perdido la vida.

Una de las víctimas fue identificada con el nombre de Lesly Anahi C., C., mientras que la segunda mujer no ha sido identificada hasta el momento.

Mientras que el primer homicidio correspondió al de una mujer que fue localizada envuelta en bolsas de plástico y cinta industrial en calles del Centro de Zamora.

Los tres hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado.

