INE Edomex sale en defensa del trabajo hecho en revocación de mandato

De cara a la jornada de revocación de mandato, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado, defendió su trabajo desde la difusión, como la instalación de casillas; además que ya están por finalizar las últimas etapas para llevar a cabo el ejercicio.

El vocal de la Junta Local del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, fijó postura, luego de que desde el partido de Morena se ha cuestionado el papel que ha tenido el árbitro electoral federal en el ejercicio de democracia participativa.

Primero, aclaró que a diferencia de otros ejercicios electorales, se ha superado en la difusión de la revocación de mandato y cuestionó que la crítica tiene la intención de que queden mal con el trabajo hecho.

Por ello, destacó que se generaron más de mil 800 videos e imágenes en el tema, adicional a los spots con una cobertura de más de 30 millones en todo el país. Y anunció que seguirán realizando acciones.

“Como para hacer quedar mal el trabajo que estamos realizando, pero no es verdad”, reflexionó.

“Si fuéramos serios estaríamos viendo a estos actores políticos todo lo que se ha hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en cuestión de difusión”.

Por otra parte, Rubio Sánchez, reviró que las casillas se ubicaron en lugares de difícil acceso y es que el 92 por ciento repiten en el mismo lugar que operaron en la elección del 6 de junio del año pasado.

En este sentido, recalcó que estarán en escuelas, oficinas y centros recreativos donde acuden los mexiquenses cotidianamente.

“Yo no sé si eso que dicen que están escondidas, estamos instalando las casillas en las escuelas donde llevamos a nuestras hijas e hijos todos los días, yo no sé si los ciudadanos no encuentren las escuelas para llevar a sus hijos”, externó.

Además, recordó que la falta de recursos, fue el motivo por el que redujeron el número de casillas, para la entidad en lugar de 20 mil serán 7 mil 747.

“Todos sabemos que fue por una cuestión presupuestal el Congreso de la Unión se lo negó al INE, nosotros teníamos proyecto a nivel estatal 20 mil casillas que instalamos el 6 de junio pasado”, apuntó.

El vocal de la Junta Local del INE en la entidad, subrayó que ya se han acreditado a 836 observadores electorales; la capacitación de los 38 mil 735 funcionarios de casilla concluyó la semana pasada; y el viernes se entregarán los 7 mil 747 paquetes de la revocación de mandato.

