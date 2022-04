"No sean traidores a la patria": AMLO arremete contra el PRI por la Reforma Eléctrica

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de que el lunes la bancada tricolor advirtió que se van a ch***** al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la votación para aprobar la Reforma Eléctrica propuesta por el mandatario federal.

Durante la conferencia de prensa en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado al Revolucionario Institucional para que no sean traidores de la Patria al no votar en favor de la Reforma Eléctrica.

“Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria ".

Asimismo, el mandatario pidió a la bancada del PRI para que hagan un análisis crítico y reflexionen sobre los orígenes de su partido, ya que acusó que la oposición no tiene una doctrina y solo llevan a cabo la lucha del poder por el poder.

“Cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, no hay una doctrina, es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo, eso es una situación lamentable, ojalá reflexionaran más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus partidos”, aseguró AMLO.