"Ya valiste”: universitaria narra el aterrador momento en que casi la secuestran

“Me salen dos tipos, en un principio me di cuenta sólo de uno que se sale de frente, pienso que es alguien que va caminando, trato de sacarle la vuelta y bloquea el paso, me voy para otro lado y me vuelve a atajar el paso, se mete la mano a la bolsa del pantalón, saca un trapo y me dice: Ya valiste Perra”.

Es el testimonio de Diana Mendoza, estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien el pasado viernes fue víctima de un intento de secuestro en las inmediaciones del campus Zona Centro; conmocionada aún, la universitaria señaló que desde entonces no había salido de su casa hasta este lunes que decidió participar en una marcha para exigir mayor seguridad en las inmediaciones de los campus.

“Intenta sujetarme, doy un paso hacia atrás y me doy cuenta que el otro tipo está atrás de mí, no sé de dónde saqué fuerzas, logré correr, lo único que pasaba por mi mente eran mi hijo y mi mamá, llegué corriendo al DUI (Departamento Universitario de Inglés), voltee y todavía iban atrás, era un sujeto de rojo, el que estaba delante de mí era un tipo pelón, fornido, moreno”, detalló.

Lamentó que las desapariciones de hombres, mujeres y niños de las últimas semanas en San Luis Potosí sean calificadas como noticias falsas por las autoridades y algunos medios de comunicación y afirmó que ella es testimonio de que el fenómeno es real, “les puedo decir a la chavas que intenten correr, intenten hacer cualquier cosa, pero en el momento uno se bloquea, aférrense a lo que más quieran, pidan a Dios si son creyentes, piensen en su familia, saquen fuerzas de donde necesario pero no se dejen, rasguñen, pateen, tírense al suelo, griten, hagan lo que sea, pero no se dejen vencer, luchen para que no nos lleven y nos prostituyan o nos maten”, expresó.

Un grupo de estudiantes de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración marchó por el Centro Histórico de la capital potosina, hicieron una primera parada en el edificio central de Rectoría donde quisieron entregar un pliego petitorio, pero no fueron atendidas.

De ahí marcharon hacia el Centro Cultural Palacio Municipal donde dos policías quisieron cerrar la puerta, pero la turba lo impidió e ingresaron; uno de los jóvenes vestido de negro forcejeó con uno de los municipales e intervino un padre de familia quien les reclamó que estuvieran resguardando un edificio público y no a las jovencitas que están privando de su libertad. Finalmente, un funcionario de la Dirección de Cultura les recibió el pliego petitorio.

El contingente se encaminó hacia la sede de la Fiscalía General del Estado donde a la entrada una funcionaria los recibió y permitió el acceso a una comisión de cuatro jóvenes para que dialogaran con los mandos de la institución, fue entonces que…se presentó en la ventanilla de la Dirección de Atención Inmediata y Justicia Alternativa para presentar la denuncia por el intento de plagio que sufrió el pasado viernes.

