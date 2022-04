Localizan a Jimena, niña de 13 años desaparecida en Cotija

Jimena, adolescente de 13 años de edad reportada como desaparecida en el municipio de Cotija el pasado martes 26 de abril, fue localizada este sábado, razón por la que las autoridades desactivaron la alerta de búsqueda.

La menor acudió este sábado a la comandancia de la Policía Municipal de Jiquilpan donde explicó que, la noche de su desaparición, salió de su casa para irse con su pareja sentimental, un hombre de 24 años que la acompañaba al momento de presentarse ante los oficiales.

Jimena dijo a la corporación policial que, tras huir de su casa, se trasladó a la localidad de Los Laureles, en el municipio de Quitupan, Jalisco, donde vive el susodicho.

Al ver las publicaciones en Facebook sobre su desaparición y búsqueda, la adolescente decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para explicar las razones de su ausencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desactivó la Alerta Amber e inició las investigaciones; la institución indaga si la menor fue obligada por el adulto a salir de su casa y a narrar dicha versión a la corporación de seguridad.

Al hombre responsable de la desaparición, quien es 11 años mayor que Jimena, se le fincarán responsabilidades por los delitos que correspondan.

Previo a su localización, Gloria García Magaña, madre de la adolescente, narró que, tras revisar las pertenencias de su hija para dar con alguna pista, encontró dos cartas escritas a mano y mensajes por celular en los que un hombre y una mujer, vecinos de la calle donde vive, la amenazaban y le exigían que se fugara de su casa o habría consecuencias trágicas.

“La Fiscalía tiene todas las pruebas, citaron a la sospechosa, pero no me dicen nada. No tienen ninguna respuesta, no pudieron hacer hablar a la sospechosa”, expresó.

La mayor preocupación de la señora Gloria, era que su hija Jimena fuera vendida para explotación sexual, pues afirma que las cartas y mensajes que encontró en el celular de la menor apuntaban a que ese era el objetivo de quienes la intimidaban.

