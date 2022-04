Reforman Ley del Notariado Público de Nayarit

Será con examen de oposición que cualquier profesional del derecho podrá acceder a los Fiat del notariado público local; además se garantizará la entrega paritaria de estas representaciones a mujeres, dispone la nueva Ley del Notariado Público del Estado de Nayarit, aprobada en el Congreso de Nayarit.

La reforma prevé que quienes actualmente fungen como notarios suplentes podrán acceder a ser titulares solamente presentando el examen, es decir, se erradicó la práctica de la herencia o donación del Fiat; los suplentes también podrán mantener sus derechos adquiridos bajo la anterior ley, pero se suprimió esta figura.

Fue el gobernador, Miguel Ángel Navarro quien presentó la iniciativa de esta reforma que entre otras cosas, garantiza el acceso a mujeres, ya que cuando exista la promoción de notarías, se deberá utilizar el principio de paridad para que el 50% de aspirantes sean hombres y el otro 50%, mujeres; y deben actualizarse los servicios notariales para digitalizar y evitar la falsificación de documentos.

Además, quien ostente esta autoridad auxiliar no podrá ejercer algún cargo público, y de ser vinculado a proceso o sentenciado por una causa penal, serán suspendidos o cesados del cargo

Esta reforma, había explicado el secretario general de gobierno, Juan Echegaray -Notario Público No.9- advierte las causas de suspensión o revocación de la fe pública; además de que quienes sean jurados de los exámenes de oposición, sean integrantes del notariado nacional; todos los cambios para abonar a la transparencia, dijo sin advertir la posibilidad de que él mismo pudiera renunciar a su Fiat.

La reforma garantiza el acceso a mujeres, ya que cuando exista la promoción de notarías, se deberá utilizar el principio de paridad. FOTO: ESPECIAL

Cabe resaltar que han existido escándalos de corrupción en el estado que involucran presuntamente a notarios de la entidad, como en el sexenio de Roberto Sandoval -los casos más conocidos y sonados- relativo a la entrega de notarías a sus funcionarios y amigos, en 2014 a Roy Rubio Salazar No. 3, mientras era Contralor General del estado (destituido y vinculado a proceso por peculado de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit), a Raymundo García Chávez, no. 38 su ex secretario particular, y magistrado del tribunal administrativo.

Además de José Trinidad Espinosa Vargas como notario 37, mientras era secretario general de gobierno, y la notaría 39 de Mezcales al ex fiscal Édgar Veytia, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, quién hasta la fecha busca recuperar su Fiat para "tener un modo honesto de vivir cuando salga de prisión".

Además otro tanto de fedatarios públicos, fueron señalados por presuntas víctimas del exfiscal Veytia, de participar en traslados de dominio ilegales, en los que pudieron estar relacionados otros delitos como tortura, despojo, abuso de autoridad y otros.

También otros notarios se vieron involucrados en casos como el del fraude Infonavit, en el que a más de 60 mil derechohabientes de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, entre 2013 y 2018 les retiraron de manera irregular, en juicios espejo, su vivienda; y por ello fueron cesados de su función, y en algunos casos tuvieron que pagar cauciones para seguir el juicio en libertad -aunque siguen detenidos, el extitular del Poder Judicial y el ex magistrado titular de la sala civil-.

SSB

