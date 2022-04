Víctimas de despojo protestan en el Congreso de la CDMX

Integrantes de 38 familias que vivían en Belisario Domínguez 43, Centro Histórico y fueron despojados de este sitio se manifestaron en el Congreso de la Ciudad de México.

Las víctimas acusaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, de no actuar contra quienes invadieron ese predio “y a quienes identificamos como Martín Rebolledo y Claudia Morales”.

Lorena García Alonso y María Eugenia Vargas Morales, representantes de los afectados señalaron que “el daño no es sólo para nosotros, sino también para el Instituto de Vivienda (INVI), debido a que el citado predio fue expropiado el 20 de agosto de 2004, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

No obstante, añadieron, “hoy nos enteramos que a pesar del daño estructural que existe en el edificio, los invasores también cometen los delitos de despojo y extorsión, debido a que quienes invadieron ya rentan las viviendas y, lo más grave, es que han empezado a demoler columnas para hacer más cuartos y de ahí recibir más dinero”.

Aclararon que es su enésima visita al Congreso capitalino, fue para dialogar con los diputados locales del PAN, Federico Döring Casar y Héctor Berrera Marmolejo, así como de Morena, José Octavio Rivera Villaseñor, con quienes hablaron hace un mes, “y nada nos han informado, cuando se comprometieron a que nos ayudarían”.

Integrantes de 38 familias se manifestaron este jueves. Foto: Especial

Sobre este último legislador, señalaron, “su suplente, Ramón Castro Escobedo, en su momento nos recibió, debido a que el titular andaba promoviendo lo de la revocación de mandato, pero nos aseguró que toda la información la tendría en tiempo y forma Rivera Villaseñor”.

Ante ello, reiteraron que temen que los invasores les hagan daño, “debido a que hemos dicho que el grupo delincuencial ‘La Unión de Tepito’ los respalda, por lo que presuntamente venden droga en el lugar, pero creemos que no solamente la delincuencia organizada está apoyándolos, sino también desde las más altas esferas del poder del Gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum”.

“Esto lo señalamos, porque a pesar de que la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana abrió la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/01255/08-2018 no pasa nada, nadie los investiga”, lamentaron.

Insistieron que “no sólo nos dañan a nosotros, sino también a una dependencia noble como es el INVI, la cual vela por los intereses para que puedan adquirir vivienda los más pobres de esta ciudad”, destacaron Lorena García y María Eugenia Vargas.

Lorena García señaló que no es justo que mientras la ciudadanía “es botín de hampones, a estos invasores se le otorgue vigilancia por parte de la Policía de Investigación durante las 24 horas del día, así como policías preventivos en el predio del cual despojaron al INVI, cuando esta vigilancia le cuesta a los capitalinos”.

Reiteró en denunciar que el predio está a punto de derrumbarse, “pues su expropiación fue justamente por el daño estructural que tiene, pero ahora le han quitado muros de carga”.

“Entonces, no se vale que no se lave las manos Claudia Sheinbaum, ni la gente de Protección Civil, por los muertos que pueda ocurrir por algún derrumbe; no debe olvidar que estamos en una zona sísmica”, concluyeron.

