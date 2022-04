Presidente de la Cámara de Diputados no tiene altura: Rubén Moreira

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, que “recoja su balón y se vaya a Veracruz”.

Tras criticar que le haya mentido al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el también coordinador del PRI, le habría dicho que votaría a favor de la Reforma para nacionalizar el litio, Moreira Valdés dijo que Gutiérrez Luna no le ha dado prestigio a la Cámara Baja por su falta de práctica parlamentaria.

“Yo le haría un llamado al presidente de la Mesa para que se concentre en su trabajo. Hemos sido prudentes con él, pero él no debería ser el presidente de la Cámara ¿Por qué? Porque no le da respeto ni prestigio a esta Cámara; él no ha sido el árbitro que todos requerimos ni el personaje digno que respete el recinto en que está la representación del pueblo”, comentó

Señaló que el integrante de la bancada de Morena se extralimitó haciendo comentarios para los cuales no está autorizado, que no existieron y que tal se le ocurrió hacer las afirmaciones porque no tenía nada más que platicarle al jefe del ejecutivo.

“Aquí la persona con la cual nosotros dialogamos se llama Ignacio Mier, que es el coordinador de la bancada de MORENA, y la postura será esa”, expuso.

El presidente de la Jucopo recordó el por qué Gutiérrez Luna es tendencia en redes sociales gracias a su acto con un balón de futbol en el pleno

Recalcó que Gutiérrez Luna es tendencia en redes sociales por dos casos, uno de ellos. el acto “bochornoso” del famoso balonazo en el pleno de San Lázaro, en compañía del ex futbolista Luis “el Matador” Hernández.

“Nunca se había visto en la historia tal sandez”, dijo.

Insistió en que le ha afectado al presidente de la Mesa es que “como ahora se dedica al fútbol no pone mucha atención a lo que está pasando” y por eso le llevó una apreciación falsa a López Obrador cuando dijo “estamos de acuerdo que el litio sea de las y los mexicanos, pero la extracción debe ser de otro tipo”.

Jorge Romero, coordinador del PAN expuso que los integrantes de “Va por México”, le enviaron una carta a Gutiérrez Luna en donde le encargan la seguridad de los 500 diputados ante la campaña de odio que inició MORENA.

“Porque con esto de que les encanta a ellos sembrar el odio en la gente, para sus narrativas electorales, pero de estar sembrando la pugna y la división que ese es el legado de la 4T, dividirnos a diario como país, ahí le encargamos que si cumpla, por lo menos esa función como presidente”, exigió

