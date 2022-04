Uso mínimo de armas nucleares podría poner a todo el mundo en riesgo, alerta Jans Fromow

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió el lunes a Occidente que no subestime los elevados riesgos de un conflicto nuclear sobre Ucrania y dijo que consideraba que la OTAN estaba "en esencia" involucrada en una guerra indirecta con Rusia al suministrar armamento a Kiev.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Jans Fromow, vicepresidente de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, explicó que el riesgo de usar armas nucleares podría poner el peligro a todo el mundo.

“La consecuencias humanitarias tan graves de deterioro al medio ambiente en su uso más mínimo pueden den cambios tan importantes que nos ponen a todo el mundo en riesgo, no es una cuestión exclusivamente local”.

Enfatizó que la humanidad no ha aprendido a usar el diálogo y diplomacia como un fin para la resolución de conflictos.

Asimismo, recalcó que lo que no se ha difundido son las consecuencias que tiene el uso o la sola existencia de estas armas de destrucción.

“Lo que no hemos aprendido es que este mundo sería más seguro sin la existencia de armas nucleares. No hay una sola razón para que sigan existiendo estas armas, que hay que recordad que no están dirigidas a objetivos militares sino dirigidos a nosotros, la población”.

