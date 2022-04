Se elevan un 20 por ciento las penas por feminicidios, explica Luis Espinosa Cházaro

La tarde de este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la tipificación el feminicidio en grado de tentativa como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y establece penas de hasta 40 años de cárcel.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, explicó que las penas aumentaron un 20 por ciento.

"Se elevan en promedio un 20 por ciento las penas. Insisto, sé tipifican cuestiones que no estaban en el código penal de esa manera".

El político criticó que pese a los esfuerzos por endurecer las penas, el gobierno actual no reconoce el problema en tema de feminicidios y señaló que esto atrae a que no se resuelvan los casos.

"Nos se ha atacado el problema de raíz, insisto y perdón que lo reitere, para mi es sintomático. El país completo hablando del asunto de Nuevo León, de la joven desaparecida y el presidente durante 3 horas de su conferencia el lunes ni siquiera lo menciona, el no hablar de la realidad o la parte discursiva no cambia la realidad del país. Desde mi punto de vista, no reconocer que tenemos un problema en materia de feminicidios, de violencia contra la mujer, no reconocer el problema abona a que no se resuelva y se distrae siempre la atención pública".

Finalmente el perredista insistió que de nada sirve aprobar o hacer las penas más duras si dichas normas no se aplica por parte de los ministerios públicos, o si no hay una conciencie social para proteger a las mujeres.

alg

