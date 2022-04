Al PAN no le toca proponer memorial de las víctimas de la L12, señala Claudia Sheinbaum

Ante la propuesta del PAN de un memorial para las víctimas del accidente de la Línea 12, así como para los fallecidos por la pandemia, en el espacio que dejará la palmera en la Glorieta de la Palma la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió.

En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina afirmó que a los blanquiazules no les corresponde este planteamiento, sino a las víctimas.

"No es un asunto político, es un asunto de atención a las víctimas, no se puede politizar (...) en este caso el memorial tiene que ver con las víctimas. No es un asunto que ellos tengan que decidir o ellos tengan que proponer, lo tienen que proponer las víctimas", sostuvo.

La titular del Ejecutivo local enfatizó que para este tipo de planteamientos son los afectados quienes deciden.

"Hay que consultar con las víctimas, nosotros siempre hemos puesto por encima de todo a las víctimas. En este caso tenemos que consultar a las víctimas (...). Son ellos, son ellas, quienes tienen que tomar la decisión, así lo dice la ley de víctimas y así es la ética que debe prevalecer", agregó.

Un memorial para los fallecidos por COVID en la Ciudad de México, así como para las víctimas del accidente en la Línea 12, debe ser colocado en el espacio que dejará la palmera en la glorieta, en Paseo de la Reforma.

Una vez celebrado el homenaje de despedida a la palmera en Paseo de la Reforma, el diputado y coordinador del PAN, Christian Von Roehrich, planteó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, colocar una ofrenda floral, así como un memorial para las personas que perdieron la vida durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la capital del país y también, para las 26 víctimas mortales de la Línea 12 del Metro, en Tláhuac.

