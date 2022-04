Becas Constructores de Paz: ¿Cuánto dinero dan y cómo obtenerla en la CDMX?

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum puso en marcha la “Estrategia de Constructores de Paz”, que tiene como propósito otorgar 15 mil becas, de 5 mil 258 pesos mensuales hasta por un año, a las personas que se adhieran al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Por lo que, brigadistas capitalinos y federales, recorrerán las colonias con mayores índices de inseguridad de la capital para ofrecerles oportunidades y una mejor calidad de vida.

“Tienen que ir a encontrar a esos jóvenes. Imagínense, jóvenes –ustedes– buscando a jóvenes, dándoles una opción de vida, diciéndoles: la opción de vida no es la violencia, no es la banda, no es un arma, no es un cuchillo, no es la violencia, no es la droga”, explicó en el parque justicia social en la alcaldía Gustavo A Madero.

Por su parte, el subsecretario de empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López que este es un programa territorial y por ello colocarán oficinas móviles para inscribir a los jóvenes en este programa social, que además de capacitación para el empleo también le proporciona atención médica en el Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS).

Apuntó que estas oficinas móviles, si bien van a estar en los 50 municipios más inseguros del país, de manera particular en la capital se van a instalar en las alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, entre otras.

“Vamos a hacer una focalización sobre los municipios con mayor rezago social, pero también donde sabemos que tenemos que tenderle la mano a los jóvenes para que no caigan en prácticas que generen, con ello, problemas con la ley”, destacó.

Resaltó que para el caso de la Ciudad de México son son 93 mil jóvenes los que están en este programa, y se ha tenido una inversión de 2 mil 840 millones de pesos.

Detalló que actualmente hay 13 mil 962 jóvenes en capacitación y 5 mil 300 centros de trabajo.

En tanto, la secretaría de seguridad y protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez apuntó que es necesario establecer una relación de cercanía y confianza con los jóvenes, para que ello permita atender sus necesidades y así entregar buenas cuentas en los temas relacionados con la seguridad.

Aclaró que en pocas palabras, lo que buscan es atajar las causas de la violencia y “colaborar a imponer un alto a los intereses de promesas falsas, engaños de los delincuentes hacia nuestros jóvenes”.

Puntualizó que ni autoridades locales ni federales ven a este sector de la población como “Ninis” y lo que sí vemos son “sus sueños por su futuro”.

“Les quitamos un caldo de cultivo para las células criminales que jalan, que enganchan a los jóvenes”, concluyó.

