AMLO propone acuerdo con empresarios que operan con autoabasto de electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las empresas en el país que operan con autoabasto de energía eléctrica que esa práctica es ilegal, por lo que les propuso “sentarse” en una mesa de negociación con el gobierno federal para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, los denunciará penalmente.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley a la Industria Eléctrica (LIE) se avaló por unanimidad del voto de los ministros uno de los artículos transitorios que declara que el autoabasto como ilegal, al ser “una especie de mercado clandestino”, por lo que les recomendó comenzar a revisar con sus abogados el tema.

Expuso que el gobierno federal está realizando un análisis completo de cuáles empresas operan en el país con este sistema, y adelantó que ya identificaron una veintena de grandes corporaciones, sobre todo extranjeras. El informe se presentará a más tardar en dos semanas.

“Yo pienso que dentro de una semana, quince días vamos a empezar de este asunto. Pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de empresas, responsables de empresas, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, que sean abogados serios, que no les estén mintiendo porque ya es cosa juzgada. Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo y cuando un artículo se aprueba por unanimidad ya no hay amparo que valga, pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva”, dijo.

Ley Eléctrica sigue en pie: no alcanzaron los votos en la SCJN para invalidarla

El propósito, dijo el mandatario, es “buscar un proceso de transición” en donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se protege a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se benefice a quienes “de manera consiente o inconsciente” ejercen la práctica del autoabasto.

Destacó que con la resolución de la Corte de no declarar inconstitucional la LIE y con ello mantenerla vigente, fue un “trinfo” para el gobierno federal para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y con ello cumplir con el compromiso de no aumentar el precio de la luz a los ciudadanos.

“Como se declaró constitucional la LIE que presentamos anteriormente, ya con esa ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa ley, ya la CFE puede poner a producir todas sus plantas, que no podía hacerlo, y puede ya despachar energía, pasar del 38 por ciento al 55 por ciento. Eso es lo que se logró en una primera etapa legal porque cerca de las 200 plantas que generan energía eléctrica de la CFE no se podían utilizar alrededor del 70 por ciento, no podían utilizarse y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas”, explicó.