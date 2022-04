Mucho lujo y poca educación, mujer choca lujosa camioneta contra auto estacionado y huye: VIDEO

Una mujer que conducía una camioneta de lujo grande fue captada en video cuando al querer salir con su auto de un estacionamiento, impactó a otro carro que estaba aparcado a su lado izquierdo en la Plaza Ubika El Refugio que se encuentra en el estado de Querétaro. Tras el incidente fue bautizada en las redes como #LadyEscalade.

El incidente fue grabado a través de una cámara de videovigilancia ubicada afuera del estacionamiento del centro comercial en Santiago de Querétaro. En el clip compartido en Twitter y que se hizo viral, se ve cuando la mujer acomoda algunas cosas dentro de la cajuela de la camioneta, una vez que terminó caminó hacia la puerta del conductor para subirse al auto.

Durante algunos segundos, la mujer permanece dentro de la enorme camioneta. Detrás suyo pasa un carro e instantes después llega otro auto compacto y se estaciona justo en el único lugar donde quedaba espacio, al lado de la camioneta de lujo.

Hasta ahí todo parecía normal, el carro compacto se había estacionado mientras el conductor esperaba a que saliera la camioneta para poder bajarse de su auto; hasta que de pronto, justo en el momento en que la mujer arranca su carro y empieza la marcha de reversa, inició el accidente.

La mujer de la lujosa camioneta fue llamada #LadyEscalade

Entonces la conductora se echa de reversa, pero sin calcular la poca distancia que tiene sobre el carro que acababa de llegar y estaba estacionado junto a ella. Sin haber retrocedido lo suficiente para evitar golpear al carro, lo comienza a impactar.

La camioneta raspa uno de los costados del automóvil compacto y a pesar de ver lo que sucede, la mujer no frena su marcha, aunque el video termina de repente y no se puede ver el final del clip, uno de los usuarios que compartió el clip informó que la mujer no se bajó de la camioneta para atender el percance.

Por el contrario, la conductora además de no atender el problema, se negó a pagar los daños al chofer del vehículo pequeño y se dio a la fuga antes de que aumentara la tensión por haber golpeado al carro que ni siquiera estaba en marcha.

Mientras otra tuitera aseguró que incluso la conductora de la enorme camioneta le dijo que ella la había chocado.

“Mucho camioneton (sic), poca educación”, es lo que escribió el tuitero tras haber compartido el video de poco más de un minuto de duración, el cual lleva al momento contabilizados 27 mil reproducciones, ha sido retuiteado 189 veces y dado Me gusta en 265 ocasiones.

