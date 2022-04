Captan a "fantasma" salir del cuerpo de una muñeca y perseguir a un gato | VIDEO

Los eventos paranormales son muy raros de presenciar y mucho más raros de ser grabados, pues la mayoría de material que hay en internet o es falso o está editado. Sin embargo, en esta ocasión se viralizó un clip que siembra dudas hasta en los más escépticos, pues se ve el momento donde un supuesto “fantasma” sale de una muñeca y comienza a perseguir a un gato.

Todo ocurrió en la ciudad de Quinte West, ubicada en Ontario, Canadá, según lo reportado por el medio Metro UK, el cual también contó que Kathy Gallinger se asustó bastante cuando al revisar las grabaciones de las cámaras que tiene instaladas en su casa, pues se percató que un “espectro” persiguió a su “michi” “Salem”.

¿De verdad es un fantasma?

En el video se ve al gato acostado en el suelo del sótano de la casa, a un lado de él hay dos muñecas que eran de la mamá de Kathy y son de la década de 1950. Lo impactante es que de un momento a otro un tipo de humo sale del juguete y va tras el gato.

Kathy, de 45 años, dijo que en agosto de 2018 se mudó a la casa junto con su esposo y su hija, pero desde un inicio notaron que algunos objetos se movían sin explicación alguna, además, de que “sombras” los acechaban a veces. También mencionó que suelen evitar esa parte de la casa, pues les infunde mucho miedo.

Anteriormente habían consultado a un “psíquico”, quien les comentó, sin pruebas, que los sucesos paranormales ocurren porque un grupo de jóvenes jugaron a la ouija ahí hace más de 40 años. Gallinger agregó que también recurrió con una médium, la cual le aseguró que no hay nada de qué preocuparse, pues pues el “ente” sólo quiere que noten su presencia y no hacer daño. Muchos usuarios en redes creen que el video es falso, pero Kathy asegura que no lo falsificó.

