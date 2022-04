Anuncian jornadas para construir espacios libres de violencia política en razón de género en Jalisco

En el proceso electoral reciente, aumentaron a la par, la representación y participación política de las mujeres y también los casos de violencia política en razón de género, lo que acredita que es un problema que puede llegar a crecer de manera exponencial de no atenderse, y las formas más recurrentes son la digital, el descrédito por ser mujer, el ocultamiento de información, el acoso laboral y sexual en el ámbito de la administración pública además del sexismo en medios de comunicación y entornos de violencia e inseguridad en las campañas y en el ejercicio de su encargo al igual que la desigualdad de recursos para hacer campaña, amenazas e intimidación, comentarios despectivos por parte de los partidos políticos que consideran un castigo la paridad y la exclusión en la toma de decisiones.

Sin embargo, los factores que las mujeres argumentaron para no denunciar la violencia que pueden ejercer sobre ellas en el ámbito de su ejercicio político, según una encuesta llevada a cabo en las reuniones regionales al concluirse el proceso electoral pasado en agosto de 2021, el 33 por ciento dijo que no denuncia por desconocimiento de la ruta; el 29 por ciento por temor a su seguridad personal y familia; el 22 por ciento, por desconfianza en la autoridad y el 16 por ciento, por miedo a represalias.

Basado en esta información y con el objetivo de contribuir a la construcción de espacios libres de violencia política contra las mujeres en razón de género en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) presentó las “Jornadas para Construir Espacios Libres de Violencia Política Contra las Mujeres”, que arrancarán en el mes de mayo próximo en los municipios del Estado, dirigido principalmente a quienes ejercen un servicio público, ya sea por elección popular o designación.

Con estas Jornadas, se busca, de manera específica, identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, realizar análisis de las formas de violencia que se registran, identifica e informar sobre las rutas de atención y denuncia con que cuentan las mujeres víctimas de violencia y crear una agenda y red de apoyo a ellas.

Las mujeres no deben ser discriminadas a la hora de ejercer sus derechos.

En rueda de prensa, se detalló que como parte de las conclusiones, luego de que concluyó que no hay homologación de criterios, no hay mecanismos de acompañamiento o desconocimiento de éstos, y se identificó la necesidad de atajar la creencia de asumir que el costo por participar en la política es el vivir violencia política en razón de género.

Del 83 por ciento sufrió algún tipo de violencia, explicó Zoad Jeanine García González, consejera del IEPCJ, de estas solo denunciaron ante alguna instancia el 11.8 por ciento, el resto, 22 por ciento por miedo a represalias, el 46 por ciento considerar que no era un evento de importancia; nueve por no tener el apoyo de su partido y 14 porque no sabía que podía hacerlo.

Las jornadas son coordinadas y dirigidas por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que preside la Consejera Silvia Guadalupe Bustos Vásquez e integran las Consejeras Zoad Jeanine García González y Claudia Alejandra Vargas Bautista, y a la cual se integra la Consejera Brenda Judith Serafín Morfín, quien es enlace en Jalisco de la Red de Mujeres Electas como integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y exconsejeras Electorales y del Instituto Nacional Electoral (AMCEE/INE).

“No basta con asegurar su participación en la vida política estatal, es decir, su acceso a posiciones o asientos de poder, sino que resulta indispensable también acompañarlas, capacitarlas y dotarlas de herramientas informativas y jurídicas concretas”, señaló la consejera Presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez Höhne.

