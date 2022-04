Jalisco registra 8 muertos durante vacaciones de Semana Santa

La Semana Santa dejó ocho muertos en diversos accidentes en Jalisco además se cuentan 17 choques carreteros, seis volcaduras, 35 atenciones pre hospitalarias, 22 apoyos mecánicos en carretera y cuatro rescates acuáticos.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, explicó que los fallecidos en la ruta del Peregrino, ambos hombres mayores de 50 años; por inmersión, los muertos corresponden a hombres, uno de 55 años de edad, otro de 25 y uno más de 28; en los accidentes carreteros, solo se reportan dos hombres y una mujer.

"Lamentablemente tenemos ocho decesos, son dos personas fallecidas por infarto en la Ruta del Peregrino; una persona fallecid por inmersión en Puerto Vallarta; una en Tapalpa y una en el Lago de Chapala y tres personas más en incidentes carreteros, una en Tototlán, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey".

En este operativo participan más de 300 oficiales que están distribuidos en el territorio estatal incluidas las zonas de costa.

Roldán destacó que en casa también se deben tomar precauciones para evitar accidentes como el cuidado de los menores, que se evite que estén en la cocina, no sobrecargar los conectores electrónicos y no conectar todo a la vez para evitar que se sobrecargué el sistema y no perder de vista los recipientes en donde se almacenó agua en las colonias donde se hicieron cortes en el suministro.

El operativo de Protección Civil continuará esta Semana de Pascua y se recomienda a los paseantes que tomen sus previsiones, descansen antes de manejar y que se tome precaución en aguas abiertas para evitar accidentes y usar algún aditamento como salvavidas para que los bañistas tengan mayor protección.

Concluye etapa presencial del centro de mando en Talpa

Con más de mil 500 atenciones brindadas durante sábado y domingo, concluyeron los trabajos presenciales del Centro de Mando instalado en Talpa de Allende para dar cobertura a los asistentes a la Ruta del Peregrino 2022.

Durante el fin de semana se realizaron 542 recorridos de vigilancia por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno que concentraron sus esfuerzos para este evento.

Entre las atenciones más relevantes que se registraron destacan:

Percance vial entre dos vehículos particulares mientras circulaban sobre el kilómetro 93, en el tramo carretero Ameca-Mascota, que dejó como resultado la atención 13 personas levemente lesionadas.

Accidente carretero con cinco personas lesionadas entre un autobús de pasajeros y un vehículo particular sobre el tramo Ameca- Mascota, a la altura del kilómetro 98; lo que derivó en la atención médica en el lugar y el traslado hacia el hospital del municipio de Mascota.

Volcadura de un vehículo con 4 personas lesionadas levemente, mientras circulaba sobre la carretera federal 70, kilómetro 109, municipio de Mascota, quienes fueron atendidos en el lugar sin requerir su traslado.

Volcadura registrada en el tramo carretero Ameca-Guadalajara, sobre el Crucero Buena Vista y La Vega con un resultado de 13 personas lesionados en estado regular y el traslado de una persona en estado delicado hacia el hospital regional de Villa Corona.

Traslado médico hacia el centro de salud municipal de un masculino quien mientras transitaba la ruta del peregrino hacia la entrada del centro de Talpa de Allende presentó problemas cardiacos.

Del 18 y hasta el 23 de abril se emprenderán labores de monitoreo virtual apoyados con la infraestructura de videovigilancia y recorridos por las principales rutas costeras con una radio comunicación permanente entre dependencias de los tres niveles de Gobierno, así como a través de la línea de emergencia 911.

Finaliza Operativo de Semana Santa en el Bosque La Primavera

Con saldo blanco finalizó el Operativo de Semana Santa implementado por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera, en colaboración con dependencias de los tres niveles de gobierno.



En dicho Operativo, que tuvo lugar del 14 al 17 de abril, se registró el ingreso de 24 mil 174 visitantes y cinco mil 775 vehículos a través de siete puntos de acceso controlado: Mariano Otero, La Primavera, Emiliano Zapata, La Hiedra/Huaxtla, San Francisco/Cañada del Carpintero, Villa Felicidad y La Cuchilla.



Como parte de las acciones implementadas se revisaron a los vehículos para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y asadores, se les solicitó retirar la basura y atender las indicaciones del personal de seguridad.

Durante la estadía de los visitantes, guardabosques y elementos de seguridad realizaron recorridos constantes de vigilancia por la zona de Río Caliente, uno de los sitios de turismo con mayor visitación.



Durante los cuatro días apoyaron más de 350 elementos, brigadistas y guardabosques del OPD Bosque La Primavera, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan (UMPCyBZ), Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Policía Vial del Estado, Seguridad Pública del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ), Guardia Nacional (GN), Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Secretaría de Salud Jalisco, así como asociaciones, universidades, ejidatarios y voluntarios.

