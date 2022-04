¡Indignante! Destrozan el rostro de la Virgen de Cacahuatepec, querían robarle su corona de oro

En plenas celebraciones de Semana Santa, delincuentes ingresaron a la iglesia de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca para intentar robar la corona de oro de la Virgen de los Dolores, sin embargo, no consiguieron su objetivo y ante la frustración decidieron causarle severos daños al rostro de la venerada figura religiosa, por lo que los habitantes de esta localidad se mostraron sumamente indignados y exigieron a las autoridades localizar a los responsables.

De acuerdo la información declarada por Pedro Martínez Barroso, presidente municipal de San juan Cacahuatepec, estos hechos delictivos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 16 de abril cuando delincuentes ingresaron al recinto religioso para sustraer algunos objetos de valor y debido a que es bien sabido que la corona de la Virgen de los Dolores está hecha de oro, los hampones se concentraron en tratar de arrancarla, sin embargo, no lo consiguieron y solo le provocaron daños severos a la figura religiosa, a la cual, se le desprendió parte de su rostro.

El robo de la corona de la virgen no se pudo consumar. Foto: FB: Pedro Martínez Barroso

El edil señaló que el encargado de realizar la denuncia vía telefónica fue el propio sacerdote de la iglesia, cuya identidad no fue detallada, no obstante, se aseguró que todos los elementos apuntaban a un intento de robo, aunque no se informó si el o los ladrones sustrajeron algunos otros objetos de la iglesia.

“Esto es lo que somos como sociedad, Un pueblo destrozado, arrancado, lastimado, donde la avaricia y la envidia se han desbordado. Lo que va a venir pasando es que nos vamos a quedar sin iglesia. Ayer era más importante estar platicando que poner atención al sacerdote y su exhortación a dejar la envidia y el divisionismo, a cambiar. A dejar nuestra maldad. Que quien hizo esto lo vea recompensado con sus hijos. Esto es Cacahuatepec”, escribió el presidente municipal desde su cuenta oficial de Facebook.

El rostro de la virgen terminó prácticamente desprendido. Foto: FB: Pedro Martínez Barroso

En las imágenes difundidas por Pedro Martínez Barroso se puede ver que la corona de la Virgen de los Dolores tiene algunas abolladuras por debido a los intentos que el o los ladrones hicieron por zafarla, asimismo, se puede ver que parte gran parte del rostro de la imagen religiosa se desprendió comprometiendo seriamente toda la pieza.

De momento, no hay personas identificadas como sospechosas de haber cometido estos hechos delictivos, sin embargo, el caso ha generado una gran indignación entre los habitantes de San Juan Cacahuatepec, quienes han pedido a las autoridades emplear todos sus recursos para dar con los responsables de haber dañado su patrimonio religioso.

