Expulsa Partido Verde a diputada por votar en contra de Reforma Eléctrica de AMLO

El Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados expulsó de sus filas a la diputada Rocío Alexis Gamiño luego de que, el pasado domingo, votó en contra de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El grupo parlamentario encabezado por Carlos Puente, y aliado de MORENA, determinó darla de baja y lo notificó a la Mesa Directiva de la Cámara baja.

En sus redes sociales, Gamiño García señaló que votó en contra de la Reforma eléctrica “Por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones. A favor de las energías limpias y renovables, la competitividad, la calidad, del cuidado de las finanzas públicas, los órganos autónomos reguladores y el beneficio de los consumidores”.

Indicó que por no obedecer de manera ciega, fue expulsada del PVEM. “En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el Partido Verde Ecologista”

“Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, redactó.