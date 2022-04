Con resolución de la SCJN sobre la LIE, éxito de los amparos es inminente

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sumó incorrectamente los votos que había respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y esto se debió a que la valoración del artículo 4 fracción VI de esta ley se celebró dos veces.

Tal cosa confundió al secretario de acuerdos quien debió considerar que sí había los ocho votos necesarios para declarar a la inconstitucionalidad. ¿Esto podría corregirse?

En entrevista con Roberto Aguilar en sustitución de Darío Celis en Tiempo de Negocios para El Heraldo Media Group, Moisés Castro Pizaña, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, detalló que independientemente de la metodología utilizada, debido a la mayoría de votos de los ministros a favor de la institucionalidad, los amparos que han promovido las empresas cuentan con mayor probabilidad de éxito.

Cuestionado sobre la metodología utilizada en la votación, misma que ha generado dudas, el experto descartó que esta situación se catalogue como “error”, pero destacó que la usada por los ministros, y en especial el secretario, fue distinta a la que se venía usando en procesos similares.

En este sentido, el especialista indicó que los votos no fueron contabilizados de esa manera y así estimó que no procedía por lo que se rechazó; sin embargo, Moisés Castro comentó que hasta el día de hoy no se ha publicado el acta que detalle el proceso y su metodología, por lo que se ha generado la confusión.

Señaló que mañana se resuelve esa acta, aunado a que ha circulado una petición del senador Emilio Álvarez, pidiendo que quede claro, el proceso y que se presente con claridad, pues hay inconsistencias en la computación de los votos, reiteró.

“En esta ocasión se utilizó otra metodología que no permitió contabilizar con claridad”, comentó el analista.

¿Se puede revertir?

Cuestionado sobre si debido a esta controversia la resolución de la SCJN se podría revertir, el experto comentó que si bien hay inconsistencia en el recuento de la votación, esto no implica que la ley no sea improcedente , esto debido al hecho de que al menos 7 de los 11 ministros hayan reconocido que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional denota que, más allá de que si se cumple con los 8 votos, que lo es.

De esta manera, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas señaló que difícilmente van a reconsiderar. “Todos los particulares podrán seguir con sus amparos y con esta abrumadora mayoría que consideran que es inconstitucional, el éxito de los amparos es inminente”, concluyó.

SIGUE LEYENDO

LIE no se rectificó, se desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida: Barra Mexicana Colegio de Abogados

Ley Eléctrica sigue en pie: no alcanzaron los votos en la SCJN para invalidarla

Vamos a ver un "tsunami" de amparos debido a la ley eléctrica de AMLO: Caintra