Traductor mexicano apoya a ucranianos en Tijuana

David Miramontes, un hombre mexicano de 27 años de edad, forma parte del grupo de voluntarios que apoyan a las familias ucranianas y traduce del español a ucraniano a las personas que arriban diariamente a la ciudad de Tijuana.

El joven actualmente radica en San Diego y domina los idiomas de inglés, ucraniano y ruso, por lo tanto, decidió unirse como voluntario al enterarse de la necesidad urgente de las miles de familias que buscan asilo político en territorio estadounidense.

David estudió Administración Financiera en el estado de Chihuahua y viajó a Ucrania a través de un programa estadounidense "Cuerpos de la Paz" donde vivió del año 2017 al 2020 y aprendió a dominar el idioma ucraniano.

"No me podía quedar con los brazos cruzados ante esta necesidad, al ver esas condiciones de un pueblo tan noble y humilde, me vi más que obligado moralmente a ayudarlos porque yo en su momento fuí receptor de la bondad de los ucranianos, llegue sin un concepto y noción de la cultura, ellos me tomaron como una persona suya", expresó contento el joven traductor.

Desde hace un mes está apoyando en la traducción y acompañamiento de las familias desde su arribo al Aeropuerto Internacional de Tijuana, el traslado al albergue habilitado en la Unidad Deportiva Benito Juárez y a la garita El Chaparral.

David Miramontes decidió ser voluntario al enterarse de la necesidad de las familias que buscan asilo político en EU (Foto: Especial)

Para David ha sido un mes difícil, un escenario que no se imaginó vivir, sobre todo al ver familias que llegan desesperadas, tristes y confundidas tras haber abandonado a sus seres queridos y patrimonios.

"Aquí todavía les toca estar entre tres y cuatro días, vienen cansados, hambreados y traumados, tuvimos una señora que venía con el corazón partido sola con dos niños. La señora se colapsó en llanto diciendo ¡No se lleve a mi hijo!, la levanté, la abrace y le dije la estoy ayudando; después en una plática dijo la señora que tuvo que transbordar en París y le quisieron arrebatar a su hijo", relató el joven.

David tenía planeado viajar nuevamente a Ucrania el próximo verano porque en los últimos dos años le fue imposible por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y lamenta recibir a las familias ucranianas en este escenario en el que sirve a los refugiados día y noche con el apoyo en traslados, acompañamiento en trámites y asistencia social.

