Niños viven un día como soldados del Ejército Mexicano

Fidel Ángel tiene 11 años y es oriundo de Zapotlanejo, desde pequeño veía pasar los camiones militares y se llenaba de emoción. Su valor y lealtad fueron puestos a prueba contra el Sarcoma de Ewing, pero hoy se levanta triunfante y se le condecora como soldado por un día en las instalaciones del 14 Batallón de Infantería, del Ejército Mexicano, ubicado en La Mojonera.

Ángel y su hermano pusieron la alarma para no dormirse y levantarse a muy temprana hora para cumplir un sueño: ser soldado honorario. A las 8 de la mañana, fue recibido por el Coronel de Infantería, Diplomado del Estado Mayor, Rafael Arriola Barrera. Se le entregó su uniforme y se le explicó cada detalle de la indumentaria. El menor no paraba de sonreír.

“Es fundamental para el Ejército Mexicano, es un acercamiento social, unos menores de edad que son guerreros de la vida por su situación. Hace que nos motivemos. Estamos viendo como miembros del Ejército y como sociedad que nada nos debe limitar para sobresalir en la vida. Lo que estamos haciendo es cumplirles un sueño, ellos nacieron con el corazón verde, siempre han amado a las Fuerzas Armadas. Estamos muy complacidos que hayan venido, es un sueño para ellos y un ejemplo para nosotros”, explicó Arriola Barrera, comandante del Batallón.

En ceremonia oficial hubo honores a la bandera junto con todos los miembros del cuartel militar, se le integró a la lista, hubo un desfile de honor y se le entregó un reconocimiento acreditándolo como soldado honorario.

“Nos llenamos de júbilo. Para todo el personal esta visita significa motivo de orgullo, al darnos la posibilidad de convivir con menores que han mostrado su valor, fortaleza, perseverancia y entusiasmo al enfrentar las pruebas que la vida les ha impuesto”, externó la teniente Sandra Guadalupe Ramírez.

El pequeño soldado disfrutó el entrenamiento del escuadrón canino especializado en detección de drogas y explosivos; conoció el trabajo que se realiza con el Plan DN III E y Transmisiones.

Él está convencido en que logrará la mayoría de edad y se alistará al Ejército Mexicano: “Desde pequeño me gustaba verlos y los saludaba. Cuando inicié mi tratamiento contra el cáncer luché. No tengo duda, cuando crezca quiero ser soldado para ayudar al pueblo”.

La distinción especial fue también para Yuleimy Nicole quién con tan solo 7 años, lucha un combate férreo contra la leucemia.

“Ella está contenta porque le gusta mucho el Ejército, le gustan las armas, las pistolas. Estaba en el hospital cuando nos preguntaron si quería ser soldado, dijo que sí de inmediato. Ella tiene leucemia, la había vencido en marzo, pero le regresó. Va para trasplante de médula (ósea). Ha sido una lucha difícil porque ha tenido recaídas muy feas, ha estado muy grave. Ella va bien, pero su única opción es el trasplante de médula para lograr una oportunidad del 70% (de vivir), con quimioterapia tiene el 40%. El doctor dice que en dos meses le hacen su trasplante”, explicó su madre Marisol García.

Al concluir el evento el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez añadió que desde hace unos tres años conoce la lucha que enfrenta Ángel y el pequeño le ha enseñado muchas lecciones de vida.

“Cuando lo conocí, vi que era un niño muy guerrero, me identifiqué con él pero yo no le llego ni a los talones, me sumé a su lucha. Me lleno de emoción (dijo con voz quebrada) que él esté aquí en SEDENA. Nos decían que no tenía (oportunidad de vida), venció al cáncer, aunque le están haciendo revisiones cada tres meses. Me pone muy feliz. Hemos estado gestionando con autoridades militares para este día y siempre es buena respuesta. Estuvimos acompañando al niño”, dijo.

