Semana Santa 2022: Esta es la única playa que Cofepris cataloga como un riesgo para la salud

Por las constantes descargas de aguas residuales en Playa Hermosa, este destino turístico ubicado en Ensenada, Baja California, fue el único litoral del país en ser considerado no apto para uso recreativo, ya que representa un riesgo para la salud de los vacacionistas.

En un estudio previo a las vacaciones de Semana Santa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó 290 playas, de las cuales solo una obtuvo resultados negativos.

De acuerdo con la publicación de la dependencia, en coordinación con autoridades sanitarias estatales y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, el primer muestreo del programa Playas Limpias 2022, indicó que, para este periodo vacacional, 99.6 por ciento de las playas son clasificadas como aptas.

En la investigación se analizaron alrededor de mil 900 muestras de agua de mar en 17 estados costeros, y se encontró que 289 son aptas para uso recreativo, ya que cumplen con los lineamientos de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tener 200 o menos enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Playa Hermosa, en Baja Califronia no apta

No obstante, por cuarto año consecutivo Playa Hermosa se encuentra señalizada como no apta por autoridades estatales y municipales debido al riesgo a la salud que representan los contaminantes en el agua, algo que no detuvo a los vacacionistas de la zona a hacer uso de las instalaciones, mismas que se encuentran cerradas debido a una obra de remodelación y las alertas de riesgo a la salud emitidas por Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), donde también se indica una alta concentración de materia fecal en el agua.

Según reportes de medios locales y redes sociales, los turistas han optado por cortar la malla ciclónica del perímetro e incluso han adaptado costales como escaleras para poder acceder a la playa a pesar de las alertas de riesgo.

Por su parte, las cuatro playas que no lograron pasar el monitoreo correspondiente al estudio elaborado en diciembre de 2021, esta vez lograron tener resultados favorables, entre ellas Playa Hornos, en Acapulco, la cual pasó de 433 enterococos por 100 mililitros de agua a 24; Playa Tlacopanocha, Acapulco, que tenía 448 y ahora tiene 15 enterococos por 100 mililitros de agua; Playa Suave, Guerrero, que contaba con mil 864 enterococos por 100 mililitros de agua y ahora tiene 14 y Playa Sayulita, en Nayarit, que se encontraba en la lista negra con 551 enterococos por 100 mililitros de agua, pero ahora sólo cuenta con 24.

