Estamos dedicados a servir al pueblo: Claudia Sheinbaum refrenda compromisos con la CDMX

Acompañada por casi todos los integrantes de su Gabinete, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refrendó sus compromisos, que realizó durante su informe de diciembre de 2021.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que están dedicados a servir al pueblo de la Ciudad de México.

“Estamos dedicados a servir al pueblo, somos servidores públicos, ser servidor público significa servir al pueblo, nuestra máxima es no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, y sobre todo nuestra orientación es a trabajar de la mano de los que menos tienen en esta Ciudad, disminuir las grandes desigualdades y ampliar los grandes derechos en la Ciudad.

“Ése es el compromiso mío y de todos lo que participamos en este Gobierno, que somos parte de esta transformación de la vida pública de México, que hoy se refrenda en la votación del día de ayer”, afirmó.