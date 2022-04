Lorenzo Córdova: la sociedad confía en el INE y en el Tribunal Electoral, porque hacemos valer sus derechos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la sociedad confía en el INE y en el Tribunal Electoral, porque "hemos hecho valer sus derechos políticos".

Durante la ceremonia de inicio para arrancar la consulta de revocación de mandato, Córdova dijo que a pesar de los intentos de boicotear el trabajo del órgano electoral, no sirvieron para que las ciudadanía perdiera la confianza en el INE.

"Que el INE sea la institucional civil con más confianza del Estado mexicano tampoco es algo que se haya ganado en dos o tres años, ni por los resultados de una o dos elecciones.

Córdova agradeció a los consejeros electorales, así como a los ciudadanos y a los trabajadores del INE por su profesionalismo y su compromiso con la imparcialidad.

"Por primera vez en la historia, las ciudadanas y ciudadanos podrán emitir una opinión para decidir sobre interrumpir el mandato de un presidente constitucional, en caso de que le hayan perdido la confianza o bien podrán emitir su opinión favorable para que termine en 2024 el encargo por el cual fue electo por la mayoría de la población", dijo.

Ante este escenario, pidió a los actores políticos respetar el derecho de los ciudadanos y a éstos a denunciar si es que presencial algún tipo de delito electoral, el cual es sancionado.

"Hago un llamado a los actores políticos, tanto quienes han promovido la realización de la revocación de mandato como aquellos que no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional, y mucho menos de ejercerlo libremente", señaló.