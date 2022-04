Detienen al presunto feminicida de Victoria Guadalupe, la niña que salió a la papelería y desapareció

Hace unos momentos en redes sociales comenzó a difundirse la noticia sobre la detención del presunto atacante de la niña de seis años de edad identificada como Victoria Guadalupe, quien fue hallada sin vida en un condominio de la unidad Moros, del municipio de El Marqués en el estado de Querétaro.

De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el presunto culpable es un sujeto de 26 años de edad, originario del estado de Oaxaca y quien ya se encuentra recluido en el penal de San José el Alto.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre llevaba viviendo cerca del lugar de la agresión aproximadamente dos meses.

La menor de edad salió el pasado miércoles seis de abril a la papelería por encargo de sus padres para conseguir cinta adhesiva, la pequeña no tenía que salir a las calles, el establecimiento estaba dentro de la unidad habitacional en la que vivía junto con su familia, sin embargo, por desgracia, a no regresó a casa con vida.

Con el paso del tiempo, sus papás se preocuparon luego de darse cuenta que la niña no volvía a casa y decidieron salir a buscarla, con tan poca fortuna que no la hallaron, con el paso de las horas Victoria Guadalupe fue reportada como desaparecida y aunque vecinos, autoridades y los propios padres se dieron a la tarea de búsqueda, no pudieron localizarla.

Fue demasiado tarde

La presión fue tal que por la noche cerraron la carretera estatal 210 para ser escuchados por las autoridades y tratar de localizar a la niña, sin embargo, las protestas y súplicas fueron infructuosas.

Luego de ser reportada como desaparecida y activar la Alerta Amber y el protocolo de investigación por presunto feminicidio, la pequeña finalmente fue hallada en el interior de uno de los condominios de la unidad ya sin vida.

Luego del lamentable hallazgo, trascendió de forma extraoficial que en las cámaras de videovigilancia del condominio fue visto un auto tipo sedán color blanco, que los vecinos no reconocieron como de algún vecino o gente cercana al lugar, por lo que se abrió la investigación para dar con el victimario, mismo que la tarde de este domingo ya fue localizado y encarcelado.

